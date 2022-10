NÖ Initiative: Business-Power ist Frauen-Power

Werbung

Ein-Personen-Unternehmerinnen und technologische Gründerinnen sind die Zielgruppen einer Frauen-Business-Power-Initiative des Wirtschaftsressorts im Land NÖ.

Landesrat Jochen Danninger und Petra Patzelt von der Gründerplattform riz up präsentierten die Initiative in der Vorwoche. Und nahmen dazu gleich zwei hervorstechende Beispiele erfolgreichen Unternehmerinnentums mit: Maria Geir und Sabine Fallmann-Hauser.

Die langjährige IT-Managerin Geir hat mit der Mental-Health-App „octa-vita“ ein Produkt auf den Markt gebracht, mit dem psychische Vitalität trainiert werden kann. Fallmann-Hauser, ausgebildete Sexualpädagogin, hat ökologische Slipeinlagen entwickelt, die mittlerweile in allen Bipa-Filialen vertrieben werden.

Geir und Fallmann-Hauser werden im Rahmen eines Online-Mentorings – gemeinsam mit anderen Unternehmerinnen – auf der Plattform „Wir sind Eins“ Gründerinnen von Ein-Personen-Unternehmen beratend zur Verfügung stehen.

Beratung und Vernetzung auf „Wir sind Eins“

Hier sollen Frauen auch für das Unternehmertum begeistert werden und sich vernetzen. Denn Frauen haben zumeist weniger ausgeprägte Netzwerke als Männer. Und: Sie sollen für Branchen begeistert werden, in denen sie noch nicht so stark vertreten sind, etwa Bau, Mechatronik und Metallwirtschaft. Also für „wertschöpfungsstarke Fachgebiete“, wie es Landesrat Jochen Danninger nennt. 37.000 Mitglieder hat „Wir sind Eins“ aktuell.

Um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes abzusichern, sei es unabdingbar, das Potenzial der Gründerinnen anzuheben, betont Danninger.

Unternehmerin Sabine Fallmann-Schneider erzählt, dass es herausfordernd gewesen sei, Männer in Pitches von nachhaltigen Slipeinlagen und Binden zu überzeugen. Ihr Unternehmen „Die Wollke“ (sic!) mit Sitz in Lunz am See hat mittlerweile auch Kooperationen mit Gynäkologen und Hebammen.

Maria Geir, die ursprünglich aus der IT-Branche kommt, hat eine Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin absolviert und verbindet heute ihre Expertise aus beiden Welten: „IT-Projekte scheitern oft am Menschen, nicht an der Komplexität“, sagt sie. Daher habe sie sich im Sozialbereich weitergebildet, „um die Menschen abholen zu können. Die Folgen psychischer Krankheiten liegen bei 4 Prozent des BIP und die Zahlen steigen“, daher hat sie mit ihrer Firma „Octenticity“ die Mental-Health-App „octa-vita“ entwickelt, die den Benutzern zeigen soll, welche Unterstützung sie brauchen.

Assistiert wird die Business-Initiative neben der Gründerplattform riz up auch von accent, dem Inkubator* des Landes NÖ. accent wird Workshops anbieten, damit Frauen sich besser vernetzen können und Teams bilden, um die Belastung der Solo-Unternehmerinnen zu verringern. Überdies sollen Gründerinnen im Rahmen einwöchiger Boot-Camps ermutigt werden, auch CEO-Rollen und den Außenauftritt zu übernehmen.

*) Inkubatoren sind Einrichtungen, die Unternehmen auf den Weg der Existenzgründung bringen und sie dabei unterstützen, Anm.