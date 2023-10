Gründerland-Dialog: 120 Chefs und Chefinnen beim Netzwerken

Jede fünfte Unternehmensgründung in Österreich passiert in Niederösterreich. Unternehmensgründungen lösen dabei rund 4,7 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung in NÖ aus. „Die Zahl unterstreicht die Bedeutung der Unternehmensgründungen für Niederösterreich. Daher wollen wir Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern in Niederösterreich auch umfassend unterstützen und fördern“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Gründerdialog.

Zwischen Jänner und Juni 2023 wurden 3.740 neue Unternehmen in Niederösterreich gegründet, gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 bedeutet das ein Plus von rund acht Prozent. „Die Motivation sein eigenes Unternehmen gründen zu wollen, liegt darin, lieber sein eigener Chef bzw. die Zeit- und Lebensgestaltung flexibler gestalten zu wollen“, informierte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

„Gründerland Niederösterreich“: Alles unter einem Dach

Seit knapp über zwei Jahren arbeiten die Beraterinnen und Berater von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, und jene der Wirtschaftskammer Niederösterreich in den 23 Bezirks- und Außenstellen unter dem gemeinsamen Dach „Gründerland Niederösterreich“ zusammen: Hier werden Gründerinnen und Gründer beraten. Dabei konzentriert sich riz up auf den betriebswirtschaftlichen Teil und die Wirtschaftskammer NÖ auf den rechtlichen Teil der Gründung.

Sechs Jung-Unternehmer erzählen aus ihrem Alltag

Im Laufe des Abends konnten alle Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer Fragen zu Ihrer Selbstständigkeit beantworten, 6 von den Gästen nahmen zu diesen Fragen auch auf der Bühne Stellung: Regina Schickinger, FRAUEN INVESTIEREN GmbH (Amstetten), Daniela Schwarz, Goldschmiedin und Künstlerin (Tulln), Max Spiess, Werbefachmann und jüngster Gründer Niederösterreichs (Baden), Johannes Moser von moserDIGITAL e.U., Energie- Experte (Bezirk St. Pölten), Martin Lackner, PowerPedals e.U. (Wiener Neustadt) und Anita Neusser, Eventagentur (St. Pölten Land).

Zwischen freier Zeiteinteilung und vielen Arbeitsstunden

Regina Schickinger etwa bietet Online-Kurse für Frauen, die an der Börse investieren wollen. „Ich bin selbst Investorin und hätte mir vor 15, 20 Jahren genau so einen Kurs gewünscht, wie ich ihn jetzt mache“, erzählt sie. Auf die Frage, was sie an der Selbstständigkeit reize, sagt Schickinger: „Dass ich meine Freiheit habe - nicht zu verwechseln mit Freizeit!“ Unter zehn Stunden Arbeitszeit pro Tag bleibt keiner und keine der am Podium befragten Gründer und Gründerinnen. Aber, so der Tenor, man entscheide selbst, bestimme selbst - und könne sich eben auch den Tag frei einteilen. Oder wie es der junge Gründer Max Spiess aus Baden formuliert: „Ich arbeite wahnsinnig gerne in der Nacht, aber ich glaube es gibt keinen Chef, der akzeptieren würde, dass ich von 18 bis zwei Uhr früh arbeite.“

Höller: „Habe die Kontrolle verloren - und mir mein Leben zurückgeholt“

„Was du heute entscheidest, kreiert deine Zukunft!“ – unter diesem Motto stand im Anschluss die Keynote von Stuntfrau, Model und Moderatorin Miriam Höller. „Wie schaffen wir es, Herausforderungen positiv zu nutzen?“, fragte Höller - denn genau davon kann sie einiges erzählen. Bis weit ins Jahr 2016 war Höllers Leben so, wie sie es sich gewünscht hatte - dann zertrümmerte sie sich bei einem missglückten Mode-Shooting beide Füße. Und als sie gerade auf dem Weg der Besserung war, verunglückte Kunstflieger Hannes Arch, die „Liebe ihres Lebens“, am 8. September 2016 mit dem Hubschrauber. Da, sagt Höller, habe sie die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und irgendwann beschlossen, sich dieses Leben wieder zurückzuholen. „Der Schmerz von heute ist die Stärke von morgen“, sagt Höller - und man glaubt es ihr. Heute steht sie auf Bühnen und erzählt von den schlimmsten Tagen ihres Lebens, um andere zu bestärken. Jammern ist nicht ihre Art. Darum gibt die sympathische Blondine den Zuhörern noch eines mit: „Fragt euch nicht, warum gerade euch etwas Schlimmes passiert ist - fragt euch, wofür es passiert ist.“ Die Gründer und Gründerinnen applaudieren lange.