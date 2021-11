5 aus 6.000: Dialog mit jungen Gründern

Ein junger Hüttenwirt (Andreas Berger), der kurz nach dem ersten Lockdown die Traisnerhütte übernommen hat. Eine Webdesignerin (Bianca Petz-Wahl), die professionelle Öffentlichkeitsarbeit für Künstler speziell im Internet leistet. Ein Techniker (Clemens Sulz), der ein vollautomatisches Hubladesystem für Nutzfahrzeuge entwickelt hat.

Ein weiterer Techniker (Edwin Skorepa), der eScooter und eMopeds vertreibt, die er alle penibel selbst testet. Und ein ehemaliger Techniker (Martin Lackner), der Lastenfahrräder vertreibt. Diese Fünf verbindet, dass sie sich in den vergangenen eineinhalb Jahren selbstständig gemacht haben. Unterstützt wurden sie dabei von „Gründerland NÖ“, der Dachorganisation von Gründeragentur riz up und Wirtschaftskammer NÖ. riz up berät die Gründer – mittlerweile sind es in NÖ rund 6.000 pro Jahr – in betriebswirtschaftlichen Belangen, die WKNÖ in rechtlichen.

Um zu erfahren, was noch verbessert werden kann, fand in der Vorwoche ein Treffen mit Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker statt. Ein Thema war die Sozialversicherung: Viele Gründer sind parallel noch in einem Angestelltenverhältnis und müssen sich doppelt versichern. Was eine große finanzielle Hürde ist. Gelobt wurde die Möglichkeit einer Förderung für Erst-Anstellungen.

Die allerdings wünschen sich die Gründer etwas flexibler, die wenigsten brauchen eine Vollzeitkraft. „Jemand, den ich zehn Stunden pro Woche im ersten Jahr anstellen kann, das wäre perfekt“, sagt ein Gründer. Auch bessere Werbemöglichkeiten stehen auf der Wunschliste: „Es ist extrem schwer, Reichweite zu erzielen“, sagt ein anderer Gründer.

Danninger und Ecker notieren und versprechen Abhilfe. Man bleibt in Kontakt.

Info: gruenderland-noe.at/