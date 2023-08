Unternehmensgründungen in NÖ Plus 8 Prozent

Im Zeitraum zwischen Jänner und Juni 2023 wurden in Niederösterreich 3.740 neue Unternehmen gegründet, was ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Zählt man die selbstständigen Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer dazu, kommt man auf eine Summe von 4.327 neuen Unternehmen, heißt es in einer Aussendung vom Land Niederösterreich.

Flexiblere Lebensgestaltung als Hauptmotiv für Unternehmensgründung

Besonders häufig seien Meisterprüfung und Lehrabschluss der Grundstein für die Gründung eines eigenen Unternehmens, sagt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Er erklärt, dass für rund 70 Prozent die Hauptmotive „sein eigener Chef“ bzw. „in der Zeit- und Lebensgestaltung flexibler“ sein wollen sind. Nicht nur junge, sondern auch immer mehr weibliche Personen entscheiden sich in NÖ zum Schritt in die Selbstständigkeit. Das Durchschnittsalter liegt bei 36,3 Jahren und beinahe jedes zweite Unternehmen werde mittlerweile von einer Frau gegründet, heißt es in der Aussendung.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Foto: Anja Grundböck, ANJA GRUNDBOECK

Initiative „Gründerland Niederösterreich“

Land und Wirtschaftskammer NÖ haben Resourcen gebündelt um Unternehmen optimal zu unterstützen. „Mit dieser erfolgreichen Kooperation des Gründerservices der WKNÖ und der Gründeragentur riz up des Landes bieten wir unseren Gründerinnen und Gründern bestmöglichen Service, damit sie wachsen und weitere Jobs schaffen können“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Etwa in Form von Gründungsseminaren oder Gründungsgesprächen versucht man den neuen Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen. Von den Angeboten machten im ersten Halbjahr bereits einige tausend Menschen gebrauch und auch im zweite Halbjahr rechnen die Landeshauptfrau und der Präsident der WKNÖ mit einer derart starken Nachfrage.

Entwicklung der Unternehmensgründungen in Niederösterreich