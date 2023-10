Gründerin von NÖ Unternehmen ist beste „Female Entrepreneur“

Der Österreichische Gründungspreis PHÖNIX prämiert seit über zehn Jahren Unternehmen bzw. Projekte, die sich durch Innovation, Forschung und den damit verbundenen Wissens- und Technologietransfer auszeichnen. Heuer wurden die Siegerinnen und Sieger in den Kategorien „Female Entrepreneurs“, „Spin-offs“, „Start-ups“ und „Prototypen des Jahres 2023“ ausgewählt und geehrt. Ziel des PHÖNIX ist es, das wirtschaftliche Potenzial heimischer Forschung einem breiten Publikum vorzustellen und zu würdigen.

Der Preis wird jährlich vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) in Kooperation mit der Industriellenvereinigung vergeben. Von 181 Einreichungen stammten in diesem Jahr 23 aus Niederösterreich. In der Kategorie „Female Entrepreneurs“ konnte sich Daniela Buchmayr durchsetzen. Die gebürtige Wienerin hat das NÖ Unternehmen Sarcura GmbH gegründet und ist dort auch Geschäftsführerin.

Dem Unternehmen mit Sitz in Klosterneuburg ist die Entwicklung eines Halbleiterchips gelungen, der mittels optischer Erkennung vollautomatisch und mit hoher Geschwindigkeit Immunzellen aus Blut sortieren kann. Mit dem geplanten Produkt soll die Kapazität von Zelltherapien, welche auch in der Behandlung von Krebspatientinnen und Krebspatienten zum Einsatz kommen, um den Faktor 100 erhöht, und die Kosten dafür um etwa 70 Prozent reduziert werden. So kann diese Art der Krebstherapie von einer erheblich größeren Zahl an Patientinnen und Patienten genutzt werden.

Kategorie „Female Entrepreneurs“ soll Frauen im High-Tech-Bereich sichtbar machen

Mit der Kategorie „Female Entrepreneurs“ wolle man die Sichtbarkeit von Gründerinnen im High-Tech-Bereich verstärken und den Unternehmergeist in Frauen und zukünftigen Gründerinnen wecken.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des PHÖNIX gewinnen, abgesehen von Urkunde und Trophäe, auch die Teilnahme bei einem einschlägigen digitalen Event im Wert von 5.000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind bzw. waren alle Start-ups und Spin-offs, die ihren Firmensitz in Österreich haben und nach dem 1. Jänner 2017 gegründet wurden. In der Kategorie Prototyp nehmen außerdem jedes Jahr Teams von Universitäten und Forschungseinrichtungen teil. Bei der Auswahl der Nominierten wird neben den innovativen Ideen auch auf den Nachhaltigkeitsfaktor im Sinne der „Sustainable Development Goals“ (SDGs) geachtet.