Lange Bahnen mit giftgrünem Wasser ziehen sich in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) über den Asphalt. Neben einem normalen Bauernhof betreibt das Start-up Spirulix dort eine Algen-Farm. Was im Aquarium als lästige Ablagerung gilt, wird bewusst gezüchtet, um später zu Schokolade, Crackern oder Nahrungsergänzungsmittel verarbeitet werden zu können.

Spirulix Gründeten das Start-up Spirulix: Elad Zohar und Karl Pfiel.

Geerntet werden die Spirulina-Algen jeden zweiten Tag. Dazu wird das Wasser in den Becken abgepumpt, die Algen werden gefiltert, getrocknet und zu Nudeln gepresst. Dann beginnt die Weiterverarbeitung zu Snacks. „Die Mikroalge wird als Nahrung der Zukunft bezeichnet. Sie enthält mehr Omega 3 als Lachs, viel Eisen und Magnesium“, ist Spirulix-Mitarbeiter Dominik Kasper überzeugt.

Algen eignen sich eigentlich als Grundlage für jedes Lebensmittel Dominik Kasper

Das ist auch der Grund, warum das Spirulix-Team rund um die Gründer Karl Pfiel und Elad Zohar gerade an neuen Produkten tüftelt. Zunächst will das Start-up noch ein Frühstücksprodukt auf den Markt bringen. „Algen eignen sich eigentlich als Grundlage für jedes Lebensmittel“, glaubt Kasper an das Superfood der Zukunft. Gleichzeitig verbrauche eine Alge in Relation zum Eigengewicht die doppelte Menge Treibhausgas.

Spirulix Auf den ersten Blick könnte man das grüne Meeresgemüse mit Cremespinat verwechseln.

Vertrieben werden die Produkte im Online-Shop sowie in kleinen, lokalen Geschäften. „Im Moment sind wir mit dem Handelskonzernen im Gespräch“, sagt Kasper. Entstanden ist die Idee aus einem Forschungsprojekt an der BOKU.