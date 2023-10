Chefin in Männerbranche: „Glaube nicht, dass ich es schwerer hatte“

NÖN: Sie sind Geschäftsführerin eines Unternehmens, das „konfektionierte Netzanschlussleitungen“ herstellt. Was bedeutet das?

Barbara Ascher: Jedes elektrische Gerät benötigt eine Stromversorgung. Die Verbindung von der Steckdose zu den Geräten wird von unserem Unternehmen produziert, also der Stecker, die Leitung bzw. das Kabel und die Gerätedose. Das ist der Teil, der direkt am Gerät eingesteckt wird. Viele Länder haben unterschiedliche Stecker. Unser Motto für unsere internationalen Kunden lautet: „Für jedes Land den richtigen Stecker“.

Wie sind Sie in der Industrie gelandet? Mussten Sie als älteste Tochter den Familienbetrieb übernehmen?

Ascher: Nein, das war nicht so. Ich habe zuerst Sinologie (Kultur und Sprache Chinas, Anm.) studiert und danach an der Universität gearbeitet. Irgendwann habe ich erkannt, dass mir das Praktische mehr liegt als das Wissenschaftliche. Mein Vater hat mich gefragt, ob ich im Betrieb mitarbeiten möchte. So habe ich in einem unserer damaligen Betriebe begonnen und mich über den Vertriebsinnendienst, Kundenbesuche und die Funktion als Product Manager bis zur Geschäftsführerin hochgearbeitet. Jetzt bin ich schon fast im 24. Jahr meiner Geschäftsführung.

Das heißt, Sie hatten keinerlei technische Ausbildung, als SieGeschäftsführerin wurden?

Ascher: Nein, ich hatte eine kaufmännische Ausbildung, aber keine technische. Als ich eingestiegen bin, habe ich mich bezüglich technischer Expertise voll auf die Prokuristen und die Unternehmensstruktur verlassen können. Im Laufe der Zeit habe ich weitere Ausbildungen absolviert.

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage in der Industriebranche ein? Wie geht es Betrieben wie Ihren?

Ascher: Die Situation ist herausfordernd. In den letzten zehn Jahren ging es immer bergauf, aber heuer spüren wir bei den Aufträgen eindeutig einen Rückgang. Das hängt mit Inflation und hohen Energiekosten zusammen, aber auch die Lieferketten spielen eine Rolle. Während der Pandemie hatten unsere Kunden Angst, ihre Versorgung nicht sichern zu können. Es wurde mehr bestellt und produziert und jetzt sind die Lager auf Kundenseite und bei uns zu gut gefüllt. Die herausfordernde Lage hat uns aber erneut gezeigt, dass wir sehr gute und verständnisvolle Mitarbeitende haben, die auch in schwierigen Zeiten an einem Strang ziehen.

Die Industrie ist nach wie vor eine männerdominierte Branche. Glauben Sie, dass Sie es als Frau schwerer hatten, Geschäftsführerin zu sein?

Ascher: Ich glaube nicht, dass ich es schwerer hatte. Ich bin sehr offen erzogen worden und mir wurde bei meiner Berufs- und Studienwahl freie Wahl gelassen. Es war zwar nicht von Anfang an vorgesehen, dass ich als Frau die Geschäftsführung übernehme, aber als es dann so war, wurde ich von meinen männlichen Kollegen auch respektiert. Die Industrie ist sicher eine Männergesellschaft, aber darin fühle ich mich akzeptiert. Ich habe gelernt mich durchzusetzen und arbeite heute noch offen, wertschätzend und erfolgreich mit meinen männlichen Kollegen zusammen. Und ich habe auch meine Söhne so erzogen. Sie kennen es nicht anders, als dass ihre Mutter eine emanzipierte Frau ist.

Heute sind Ihre Söhne erwachsen und arbeiten zum Teil im Unternehmen mit. Wie haben Sie Beruf und Familie vereint, als Sie noch kleine Kinder hatten?

Ascher: Als ich meine Kinder bekommen habe, war ich noch nicht Geschäftsführerin. Aber ich habe schon im Unternehmen gearbeitet und hatte immer viel zu tun. Da wäre es ohne die Unterstützung meiner Familie mit zwei kleinen Kindern schwierig gewesen. Ich hatte das Glück, ein Familiennetzwerk um mich zu haben, aber für Mütter ohne ein solches Netzwerk ist es sicher noch schwerer. Eine gute und flächendeckende Kinderbetreuung ist wertvoll und wichtig.

Warum empfehlen Sie als Geschäftsführerin in der Branche jungen Menschen eine Lehre in der Industrie?

Ascher: Die Industrie ist meiner Meinung nach einer der spannendsten Arbeitsbereiche. Mich hat schon immer fasziniert, dass wir etwas produzieren, das man angreifen kann und das Menschen wirklich brauchen. Industrie ist also, wenn man ein gutes Produkt herstellt, sehr sinnstiftend. Ich sehe die Lehre und auch das System in Österreich sehr positiv. Jugendliche, die eine technische Lehre machen, besitzen schon im jungen Alter ein hohes technisches Verständnis, was vielen ihrer Gleichaltrigen fehlt. Auch die HTL ist ein sehr gutes Ausbildungssystem.

Haben Sie noch einen Rat an junge Mädchen, die sich für technische oder wissenschaftliche Berufe interessieren?

Ascher: Es ist ganz wichtig, dass Mädchen schon früh lernen, dass auch sie die Voraussetzungen dafür haben in „Männerbranchen“ zu arbeiten. Das sollte viel mehr gefördert werden. Initiativen wie der Girls Day helfen ebenfalls, die Industrie, deren Alltag in den Medien oft wenig präsent ist, für junge Menschen sichtbarer zu machen.

Eine letzte Frage: Was macht Ihnen in Ihrem Job am meisten Spaß?

: Mir bereitet die Zusammenarbeit mit Menschen die größte Freude. Besonders schön ist es, wenn man sieht, wie sich langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und ihre Talente entfalten. Und dafür bietet die Industrie sehr viele Möglichkeiten.