Das Qualitätssiegel von "Leading Employers" wird jährlich führenden Arbeitsgebern verliehen. Und zwar dem besten Prozent aller teilnehmenden Unternehmen. Teilgenommen haben heuer 40.000 Unternehmen in Österreich. Für die Bewertung wurden Millionen von Datensätzen aus Statistiken, Studien, Bewertungsportalen und Berichten ausgewertet. Befragt werden unter anderem Mitarbeiter und Journalisten genauso wie Praktikanten. Dieses Jahr nahm erstmals die niederösterreichische Landesbank HYPO NOE teil und wurde als Top Arbeitsgeber ausgezeichnet.

Flexible Arbeitszeiten und Home Office

„Für uns ist klar, dass wir als Arbeitgeber auch auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen müssen, um ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen“, so Wolfgang Viehauser, Marktvorstand und Sprecher des HYPO NOE-Vorstands. Über die Bewertung als führender Arbeitsgeber zeigt er sich erfreut: „Umso mehr freuen wir uns, dass dieser Weg Früchte getragen hat und durch die Auszeichnung auch so deutlich unter Beweis gestellt wird.“ So auch der HYPO NOE Martfolgevorstand Udo Birkner und meint: „Als Landesbank bieten wir schon seit Längerem gezielt Programme für Weiterbildung, Gesundheitsvorsorge und auch flexible Arbeitszeiten, Karenzmodelle sowie Home-Office an.“

Als ein Unternehmen im Eigentum des Landes Niederösterreich bringt auch der Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko seine Freude über das Ergebnis der HYPO NOE zum Ausdruck. „Exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das Rückgrat des Erfolgs der heimischen Unternehmen und des heimischen Wirtschaftsstandortes", sagt der Landesrat.

Familie und Beruf vereinbaren können

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der Untersuchungsgegenstand des Grundzertifikats „berufundfamilie“. Mit diesem Siegel wurde HYPO NOE im Vorjahr Ende 2020 ausgezeichnet. Im Rahmen des Audits werde die niederösterreichische Landesbank demnach in den kommenden Jahren weiterhin intensiv an der Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie arbeiten. Auch auf der Auszeichnung zum Leading Employer wolle man sich nicht ausruhen: „Im Gegenteil: diese Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, auch in Zukunft zu den besten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu zählen“, betont Birkner.