In Guntramsdorf (Bezirk Mödling) wird ein Werk der 100-Prozent-Tochter Vitana für frische Salat- und Gemüse-Convenience-Produkte für den Lebensmittel-Einzelhandel sowie den Gastronomie-Großhandel errichtet, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Presseaussendung mit.

Der Baubeginn des neuen Vitana-Werkes ist für Frühjahr 2020, die Inbetriebnahme für 2021 geplant. Vitana verarbeitet jährlich rund 12.600 Tonnen Salat und Frischgemüse. 108 Mitarbeiter produzieren rund 360 Artikel für den Lebensmittel-Einzelhandel und den Gastronomie-Großhandel. 2018 erzielte die Firma einen Umsatz von rund 21 Mio. Euro.