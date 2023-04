NV bleibt auf Wachstumskurs

„Die NV hat immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Das führt langfristig zum Erfolg“, erklärt Generaldirektor Stefan Jauk die erfolgreiche Jahresbilanz. Die Prämiensumme stieg 2022 um 6,9 Prozent auf 384,7 Millionen Euro.

m Kerngeschäft – der Schaden- und Unfallversicherung – gab es ein Plus von 8,5 Prozent. Die NV konnte hier die Marktführerschaft weiter ausbauen. Zugleich sank die Schadenssumme um 16,3 Prozent auf 202,1 Millionen Euro. Allerdings, so relativiert Jauk: 2021 war durch das verheerende Hagelunwetter ein Ausnahmejahr mit besonders hohen Schäden. Im langjährigen Vergleich schlage sich die Klimakrise in einer sukzessive steigenden Schadenssummer nieder. Jauk fordert deshalb wie die meisten Versicherer eine Erweiterung der Feuerversicherung um eine Versicherung gegen Naturkatastrophen.

Rückläufig war im Vorjahr erstmals seit 2018 der Bereich der klassischen Lebensversicherung. Viele Verträge seien abgelaufen, erklärt Jauk: Durch das nach wie vor geringe Zinsniveau seien andere langfristige Anlagenformen wie die fondsgebundene Lebensversicherung derzeit attraktiver.

Inhaltlicher Schwerpunkt der NV war im Vorjahr der Abschluss des Strategieprozesses. „Wir wollen die Unternehmenskultur stärken, die Kunden begeistern und die Digitalisierung nutzen“, fasst Jauk zusammen. Die NV verstehe sich mit ihren 45 Büros und 660 Mitarbeitenden als wohnortnaher Regionalversicherer für die über 300.000 Kunden. „Für unsere Kundinnen und Kunden wird es immer einen persönlichen Ansprechpartner geben“, betont Jauk. Zugleich werde im Sinne der neuen Strategie die Digitalisierung deutlich vorangetrieben. Jauk: „Digitalisierung und persönlicher Kontakt ist für uns kein Entweder-oder.“