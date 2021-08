Insgesamt wurden heuer 38.600 Hektar Zuckerrüben auf Österreichs Feldern angebaut. Wenn die Witterung es zulässt, kann der Großteil davon Ende September geerntet werden.

Bisher waren die Voraussetzungen gut für die Rübe, aus der Zucker gewonnen wird: Das feuchtkühle Wetter im Frühjahr war ideal. Zudem kam es zu keinen nennenswerten Schäden durch den Rüsselkäfer beziehungsweise spielten Flächenumbrüche im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren kaum eine Rolle.

Rübenflächenziel liegt bei 38.000 Hektar

Derzeit betreibt AGRANA in Tulln und Leopoldsdorf jeweils eine Zuckerfabrik. Die Fortführung des Standorts in Leopoldsdorf wackelte im Vorjahr. Damit das wirtschaftlich sinnvoll ist, braucht es auch in Zukunft mindestens 38.000 Hektar Rübenanbaufläche, meint AGRANA-Chef Markus Mühleisen.

„Durch umfangreiche Aktivitäten ist es gelungen, den Rübenbauern eine stabile Perspektive zu geben und damit das Rübenflächenziel zu erreichen“, sagt Mühleisen und betont: „Wichtig war hier das Zusammenspiel der Verarbeitungsindustrie, der Rübenbauern und der Politik.“

Sicherheiten für die Rübenbauern

So legt ein dreijähriger Vertrag der AGRANA für die jeweiligen Rübenbauern einen Mindestpreis von 34 Euro pro Tonne geerntete Rüben fest. Wenn Schädlinge die Ernte zerstören, werden die Bauern durch eine staatliche Wiederanbauprämie mit 250 Euro pro Hektar unterstützt. Ist ein Wiederanbau notwendig, übernimmt die Rübensamenzucht GmbH die Saatgutkosten für die Bauern.

Wie die Rübenernte im September letztendlich ausfallen wird, sei noch zu einem bedingten Grad vom Wetter abhängig, weiß Rübenbauernpräsident Ernst Karpfinger. „Sicher wissen wir aber, dass auch 2022 wieder Rüben gebraucht werden und umso besser, wenn diese auf rund 40.000 Hektar wachsen“, ergänzt Mühleisen. Die Kontrahierungen für den Rübenanbau 2022 starten jedenfalls im Oktober.