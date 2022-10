H2CO3: Landsleute lieben es "prickelnd"

Werbung

Sommerbilanz 2022 Foto: Forum Natürliches Mineralwasser

Egal ob im Sommerspritzer, Aperol Spritz oder beim gespritzten Most: Die Landsleute trinken statistisch während der letzten zehn Jahre immer mehr Mineralwasser - egal ob mit oder ohne Kohlensäure (H₂CO₃). Das spürten nach dem Gastro-Comeback und der guten Sommersaison in 2022 auch die Mineralwasserabfüller Österreich, zu denen Vöslauer, Vitus-Quelle und Römerquelle in Niederösterreich zählen.

Nach dem Corona-bedingten Rückgang in 2020 vermelden die Mineralwasserabfüller heuer ein Absatzplus von 8,4 Prozent bzw. von 496 Millionen Liter im Inland. Im Gesamtumsatz (Import und Export) wurden in dem selben Vergleichszeitraum, von Jänner bis August 2022, ein Plus von 6,2 Prozent bzw. 514,1 Millionen Liter zum Vorjahr erreicht. Das Vorkrisenniveau 2019 mit 566,7 Millionen Liter im Import und Export liegt aber noch etwas in Ferne.

Herbert Schlossnikl ist Sprecher des Forum Natürliches Mineralwasser, dem Interessensverband der wichtigsten Mineralwasserabfüller Österreichs. Aus NÖ zählen dazu Vöslauer, Vitus-Quelle und Römerquelle. Foto: Vöslauer Mineralwasser GmbH

Anders als in Deutschland seien die österreichischen Mineralwasserabfüller nicht vom Kohlensäuremangel betroffen, sagt Herbert Schlossnikl, Sprecher des Forum Natürliches Mineralwasser. "In Österreich sind wir gottseidank gut versorgt. Wir beziehen unsere Kohlensäure aus der Fermentation der Agrana in Pischelsdorf.

Einige Brunnen beziehen sie auch aus Ungarn, wo es natürliche Quellen gibt." Fakt ist, dass Frau und Herr Niederösterreicher ihr Mineralwasser heuer wieder vermehrt "prickelnd" (56 Prozent) trinken, und nicht wie in den letzten Jahren mit steigender Tendenz "ohne" (24). Zu "Mild" greifen jedenfalls 20 Prozent.

Strom & Gas: Auch Abfüller werden Preise erhöhen

Obwohl die Abfüller nicht zu den energieintensiven Betrieben zählen, wirken sich die aktuell extremen Strom- und Gaspreise auch auf Ihre Produktion aus. "Wir verwenden Gas zur Erhitzung in unseren Waschanlagen, in der Sterilisation und bei den Near-Water-Produkten, die ohne Konservierungsmittel aus kommen und dafür kurzfristig hocherhitzt werden", sagt Schlossnikl. Mit Strom werde mitunter der Spritzguss-Rohling bei 100 Grad Celsius zur PET-Flasche geformt.

Mit Blick auf aktuelle und vergangene Lieferengpässe bei etwa Glasflaschen, Verschlüssen oder Etiketten sei man "sehr glimpflich" mit wenig Verschiebungen über die Runden gekommen. "Der Mehrweg-Gedanke ist durchaus krisensicherer", sagt der Sprecher. Es brauche anders als bei der Einweg-Glasflasche keine ständige Nachbestückung. Eine Mehrweg-Glasflasche werde bis zu 20 Mal wiederverwendet, bis sie ausgetauscht werden muss.

Dass diese Kostensteigerungen durch die Mineralwasser-Abfüller an die Konsumenten weitergegeben werden, sei zwangsläufig unvermeidbar, sagt Schlossnickl. "Da kann Mineralwasser nicht außen vor bleiben."

Mineralwasser als Blackout-Bevorratung

Nicht nur nach Lektüre von Marc Elsbergs Roman "Blackout" und nach Appell der Zivilschutzverbände lassen immer mehr Menschen ihre Vorratskammer für den Fall eines flächendeckenden Stromausfalls bestücken. Auch Mineralwasser steht oft ganz oben auf der Liste der sogenannten "Preppers". "Ja, es gibt vereinzelt diese Tendenz auch Mineralwasser einzubunkern", sagt Schlossnikl. Es gebe derzeit Überlegungen im Bereich Hilfsorganisationen Mineralwasser einzulagern.

Zur Bevorratung eigne sich Mineralwasser in der Glasflasche jedenfalls sehr gut - auch wenn es bereits das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) überschritten hat. "Egal ob mit oder ohne Kohlensäure: Natürliches Mineralwasser in Glasflasche ist bedenkenlos sicherlich fünf Jahre lang genießbar, weil es praktisch keimfrei direkt beim Brunnen in die Flasche abgefüllt und mit dem Verschluss hermetisch verschlossen ist." Von einer längerfristigen Bevorratung mit PET-Flaschen rät der Sprecher, denn das Gebinde sei aufgrund des Materials kurzlebiger.

Die Wasserqualität werde laufend durch die Abfüller kontrolliert, zusätzlich in Monats- und Quartalsproben von einem externen Labor. Außerdem gebe es stichprobenartig behördliche Kontrollen.

Gewisser Trend zu "Vitamin Waters"

Seit Corona erleben Produkte angereichert mit Vitaminen, Spurenelementen und anderen Zusatzstoffen einen Aufschwung. "Diese Nische wird mittlerweile in der Branche zunehmend abgerufen."

Den Preis des jeweiligen Mineralwassers bestimmt neben der Kostenstruktur des Abfüllers einerseits die Marke selbst, aber auch die Ausstattung, Ästhetik, Verpackung und das Handling der Flasche.

Über das Forum Natürliches Mineralwasser

Als Interessensverband vertritt das Forum Natürliches Mineralwasser seit 1987 die wichtigsten Mineralwasserabfüller Österreichs. Aus Niederösterreich sind der Marktführer Vöslauer, die Vitus-Quelle und Römerquelle als Mitgliedsbetriebe im Verband. Andere Marken und Abfüller sind etwa Alpquell, Astoria, Frankenmarkter, Gasteiner, Juvina, Lebensquell, Long Life, Minaris, Montes, Peterquelle, Preblauer, SilberQuelle, Tiroler Quelle und Waldquelle.

