19,8 Millionen Euro, die ausbezahlt wurden, und exakt 23.144 Anträge – das ist die Bilanz der ersten Antragsphase auf den Härtefallfonds (Unterstützungsfonds der Bundesregierung für Selbstständige).

Seit heute sind Anträge in der Phase zwei möglich, die einen erweiterten Bezieherkreis umfasst. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich rechnet aufgrund des jetzt erweiterten Bezieherkreises mit einer gewissen Steigerung bei den Anträgen, will sich aber auf keine Schätzungen festlegen. In Phase zwei sind Nebeneinkünfte kein Ausschlusskriterium mehr für Anspruch auf Gelder aus dem Härtefallfonds, auch Einkommensober- und -untergrenzen sind weggefallen. Mehr Infos gibt es unter www.wko.at