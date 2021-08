Im Vorjahr verzeichnete das Gewaltschutzzentrum (GSZ) NÖ einen besonders großen Bedarf nach Beratungen. 2020 haben 3.295 Personen beratende Angebote des GSZ NÖ in Anspruch genommen. Vor der Pandemie, im Jahr 2019, wurden diese Angebote jedoch nur von 2.983 Personen genutzt. Diesen Juni lag die Zahl bei 2.428 beratenden Personen.

Auch bei den übermittelten Betretungsverboten waren die Zahlen dieses Jahr rückläufig. Während 2019 noch 1.506 gezählt wurden, lag der Wert diesen Juni bei 1.493 übermittelte Betretungsverbote. Ein Anstieg an Betretungs- und Annäherungsverboten wurde vor allem im ersten Lockdown verzeichnet.

Die Gewaltschutzzentrum wurden 1999 ins Leben gerufen und sind in NÖ an vier Standorten (St. Pölten, Wiener Neustadt, Amstetten, Zwettl). Beraten wird niederschwellig und bedarfsorientiert, weiß Egger. Während der Pandemie wurde neben den persönlichen und telefonischen Gespräche Unterstützung zudem via Video-Tools angeboten.

Lockdowns und Existenzängste als Ursachen

Die Gründe für die erhöhte Gewalt und die damit einhergehende gestiegene Nachfrage nach beratenden Hilfeleistungen im Pandemiejahr 2020 sind laut GSZ-NÖ Leiterin Egger unterschiedlich. „Wir gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie Existenzängste auf vielen Ebenen bei den Menschen entfachte und sich wegen wachsender existentieller Sorgen und Verunsicherungen in steigender Gewaltbereitschaft äußerten“, erklärt Egger.

Hauptbetroffene und Leittragende seien vor allem Frauen, die sich in einer Zwickmühle zwischen familiären, häuslichen und beruflichen Verpflichtungen befinden. „Die ökonomische Gewalt hat massive Auswirkungen auf das weitere Zusammenleben. Wenn Frauen finanziell abhängig sind, gelingt es ihnen viel schwerer sich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen“, sagt Egger.

„Häusliche Gewalt geht uns alle an und wir dürfen nicht wegsehen, sondern müssen verstärkt dagegen ankämpfen,“ sagt die Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums (GSZ ) NÖ, Michaela Egger. GSZ NÖ

Frauen sind die Hauptbetroffenen

„Das schwarze Jahr war 2019: Allein in NÖ gab es 14 Frauenmorde“, sagt Egger. Das sich die Frauen häufig in einer gewaltsamen Umgebung befinden, zeigen auch die Beratungsanfragen beim GSZ. Mit rund 80 Prozent sind Frauen die überwiegende Mehrheit der Hilfesuchenden. Die gefährdenden Personen sind in diesen Fällen zu 90 Prozent Männer, zieht das Gewaltschutzzentrum NÖ Bilanz.

„Wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie Rollenbilder aussehen und wie diese nach wie vor besetzt sind, beziehungsweise wie wir diese Zuschreibungen aufbrechen können“, sagt Egger. Auch Kinder zählen häufig zu den Betroffenen und haben während der Ausgangsbeschränkungen vermehrt Gewalt miterlebt.

Körperliche Gewalt beginnt mit psychischer Gewalt

Ein erniedrigender, entwertender oder kontrollierender Umgang ist eine Art der Gewalt, der sogenannten psychischen Gewalt. Solch ein Umgang ist zwar nicht sichtbar wie Blutergüsse, jedoch Teil einer Gewaltbeziehung. Psychische Gewalt sei oft der Beginn von physischer Gewalt. Häusliche Gewalt hat also viele Gesichter und müsse daher als gesellschaftliches Thema ernst genommen werden, betont Egger.

„Häusliche Gewalt geht uns alle an und wir dürfen nicht wegsehen, sondern müssen verstärkt dagegen ankämpfen,“ appelliert die GSZ-Geschäftsführerin. Konkret fordert sie eine Forcierung der Präventionsmaßnahmen und, dass bestehende Instrumente angewendet werden, wie das Betretungs-Annäherungsverbot der Polizei und die Einstweilige Verfügung.

Verpflichtende Beratungen für Gewalttäter

Ab 1. September müssen sich weggewiesene Gewalttäter verpflichtend sechs Stunden lang beraten lassen. In NÖ hat der Verein Neustart den Zuschlag für diese Beratungstätigkeit vom Innenministerium bekommen. Für Egger sei das ein großer Schritt. „Es wird damit auch Täterarbeit geleistet wird und eine Verantwortung für die Tat übernommen. Opfer suchen nämlich häufig die Schuld bei sich.“

Wenn sich der weggewiesene Gewalttäter nicht innerhalb von fünf Tagen beim Verein Neustart meldet, wird die Behörde aktiv. „Man wird sehen, welche Wirkung die Gewaltprävention hat“, sagt Egger.