RLB NÖ-Wien steigerte Gewinn um mehr als ein Fünftel .

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) hat trotz einer weiteren Abschreibung auf ihre Beteiligung an der Raiffeisen Bank International (RBI) ihren Gewinn im ersten Halbjahr 2019 um mehr als ein Fünftel gesteigert. Der Gewinn nach Steuern belief sich auf 105,3 Mio. Euro (plus 21,3 Prozent), nach 86,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Bank am Montag mitteilte.