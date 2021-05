Eine positive Halbjahresbilanz verzeichnet der börsennotierte niederösterreichische Energie- und Trinkwasser-Versorger im ersten Halbjahr 2020/21. Die EVN, die seit März auch wieder im ATX gelistet ist, hat mehr Gewinn und Umsatz erzielt. Das Konzernergebnis stieg um 15,3 Prozent auf 176,0 Millionen Euro.

Das EBITDA lag im ersten Geschäftshalbjahr mit 535,8 Mio. Euro um 37,8 Prozent über dem Vorjahreswert. Das EBIT stieg um 10,3 Prozent 254,5 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse wuchsen um 7,6 Prozent auf 1,285 Milliarden Euro. Zurückzuführen war dies vor allem auf das internationale Projektgeschäft und dabei auf das im Sommer 2020 gestartete Abwasserprojekt in Kuwait. Zuwächse ergaben sich zudem im Netzbetrieb – neben der kühleren Witterung in allen drei Kernmärkten wirkten sich hier die per 1. Jänner 2021 von der E-Control in Österreich festgelegten höheren Netznutzungsentgelte aus. Gegenläufig dazu wirkten geringere Bewertungseffekte aus Absicherungsgeschäften für die Stromerzeugung sowie geringere Umsatzerlöse aus dem Erdgashandel.

Pandemie erschwerte das internationale Geschäft

Die Covid-19-Pandemie habe sich dank des integrierten Geschäftsmodells und der breiten Kundendiversifikation bisher nur punktuell auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung ausgewirkt, so die EVN. Nationale Lockdowns, Reisebeschränkungen und Beeinträchtigungen internationaler Lieferketten erschwerten jedoch das internationale Projektgeschäft.

Die Stromerzeugung der EVN ging um 3,1 Prozent auf 2.079 Gigawattstunden (GWh) zurück, davon entfielen 1.112 GWh (Vorjahr: 1.155 GWh) auf die Erneuerbaren Energien. Der Erneuerbaren-Anteil lag bei 53,5 (53,8) Prozent. Die Stromerzeugung in den Wärmekraftwerken ist wegen einer geringeren Anzahl an Abrufen des Kraftwerks Theiß zur Netzstabilisierung um 2,4 Prozent auf 968 GWh gesunken. Im internationalen Projektgeschäft hat die EVN im Februar 2021 in Rumänien einen neuen Auftrag im Wert von rund 12 Mio. Euro erhalten.

In Krems wird Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage errichtet

Als einen der Höhepunkte wird im abgelaufenen Geschäftshalbjahr die Errichtung einer Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage in Krems angesehen. Dadurch könne Ökostrom für 15.000 Haushalte und Naturwärme für bis zu 30.000 Haushalte erzeugt werden. Das 40 Millionen Euro Projekt läuft.

Investitionen in Stromnetze und Trinkwasserversorgung

In den kommenden Jahren will die EVN – vor allem in Niederösterreich – kräftig investieren. Geplant sind österreichweit 450 Millionen Euro an Investitionen pro Jahr. Drei Viertel davon in Niederösterreich. Insgesamt ist das eine Milliarde Euro in den kommenden drei Jahren. Den größten Brocken bildet davon die Verstärkung der Netze. Außerdem will der Stromversorger die Basis für den Ausbau der Erneuerbaren Energien schaffen. Gesetzt wird hier vor allem auf Wind und Photovoltaik. Um die Trinkwasserversorgung im ganzen Land sicherzustellen, laufen ebenfalls Projekt. In Dürnrohr im Bezirk Tulln – wie auch in Deutschland - entstehen außerdem Klärschlammverwertungsanlagen.

800.000 Stromzähler werden getauscht

Beschäftigt sind die Mitarbeiter der EVN momentan außerdem gerade mit dem Umstieg auf digitale Stromzähler, die sogenannten Smart Meter. Vor dem Sommer soll es davon landesweit 300.000 geben. Insgesamt müssen 800.000 eingebaut werden.