Handelstag 2023 E-Commerce im Fokus: 67 Prozent der Niederösterreicher kaufen online

Lesezeit: 3 Min NR NÖN Redaktion

Rainer Neuwirth von der FH Wr. Neustadt, WKNÖ-Vizepräsident Thomas Schaden, Spartenobmann-Stv. Christof Kastner, WKNÖ-Vizepräsidentin Nina Stift, Bundesspartenobmann Handel Rainer Trefelik, WKNÖ-Spartenobmann Handel Franz Kirnbauer und Spartengeschäftsführer Karl Ungersbäck nahmen am Handelstag 2023 teil. Foto: Josef Bollwein

O nline-Shopping ist heutzutage nicht mehr wegzudenken. Um die Digitalisierung in diesem Bereich voranzutreiben, wurde das Thema am diesjährigen Handelstag in den Mittelpunkt gerückt. Aufgrund der unfairen Wettbewerbssituation wird eine EU-weite Lösung gefordert. Dazu wurden fünf verschiedene Themenblöcke diskutiert.