Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für eine Lehre

Dass sich immer mehr junge Menschen für eine Lehre entscheiden, lässt sich an den Zahlen der Lehranfänger in Niederösterreich ablesen. Diese sind auch im Juni weiter gestiegen: Mit Stand Ende Juni haben 5.464 junge Menschen in den niederösterreichischen Lehrbetrieben eine Lehre begonnen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ist ein Anstieg um 114 Lehranfänger.

Damit setzt sich ein mehrjähriger Trend fort. Im Vergleich zum Juni 2019 haben im letzten Monat 265 mehr junge Menschen eine Lehre begonnen. „Das ist ein Zuwachs von 5,1 Prozent“, so Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Industrie- und Informationsbranche wächst

Den größten zahlenmäßigen Anstieg gibt es in der Industrie mit 113 neuen Lehrverträgen, ein Plus von 18,4 Prozent. Den größten prozentuellen Zuwachs gibt es hingegen im Bereich Information & Consulting mit einem Plus von 32,8 Prozent bzw. 22 neuen Lehranfängern. Gesamt gab es Ende Juni 16.152 Lehrlinge in Niederösterreich, die meisten davon im Gewerbe & Handwerk (7.601), gefolgt vom Handel (2.434) und der Industrie mit 2.249 jungen Menschen in einer Lehrausbildung. Auch die Zahl der Lehrbetriebe ist gestiegen: Im Vergleich zum Juni des Vorjahres sind 19 Betriebe dazugekommen.

AKNÖ-Präsident Markus Wieser (1.v.l.), der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler (2.v.l.) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (1.v.r.) präsentieren mit den erfolgreichen Fachkräften und Teilnehmern der Berufsmeisterschaften (Mitte) die Handabdrücke am St. Pöltner Hauptplatz. Foto: Andreas Kraus, Andreas Kraus Fotostudio KRA

Zeigen was die Jungfachkräfte können

Was den Stellenwert der Lehre in der Gesellschaft angeht, gebe es noch Luft nach oben, so Ecker. Daher habe man mit der Initiative FAME weitere Maßnahmen gesetzt. Bei der Aktion der Arbeiterkammer NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ wurden die niederösterreichischen Berufswelt- und Europameister eingeladen, ihre Handabdrücke auf dem St. Pöltner Rathausplatz zu verewigen. Sie sollen als Vorbilder fungieren, so Wolfgang Ecker: „Mit den verewigten Handabdrücken zeigen wir, dass die Besten der Besten aus Niederösterreich kommen.“