Europa- und Weltmeister verewigen sich am St. Pöltner Rathausplatz

Unter der Dachmarke „Fame“ (engl. für Ruhm) wurden die niederösterreichischen Gold-Medaillen-Gewinner bei den Berufsweltmeisterschaften in Hollywood-Manier am St. Pöltner Rathausplatz verewigt. Mit dieser Aktion wollen die Arbeiterkammer (AK) und Wirtschaftskammer NÖ in Kooperation mit der Stadt St. Pölten prominent die Spitzenleistungen der jungen Nachwuchsfachkräfte hervorheben und damit all ihre bisherigen Angebote und Anstrengungen rund um die Imagepolitur der Lehre bündeln.

„Unsere Facharbeiter sollen sich rühmen, dass sie Fachkräfte sind und ihr Licht nicht unter den Schemel stellen, sondern in die Öffentlichkeit raustragen“, sagt AKNÖ-Präsident Markus Wieser. Es gehe darum, mehr junge Menschen für eine duale Fachausbildung „mit all ihren Zukunftschancen“ zu begeistern. Der „Walk of Fame“ am St. Pöltner Rathausplatz – er befindet sich bei einem Tiefgaragenabgang auf Höhe der Rossmarkthöfe – sei eine öffentliche Würdigung des Handwerks und unserer erfolgreichen Fachkräfte, die sich neben der betrieblichen Anerkennung auch eine öffentliche Wertschätzung mehr als verdient hätten.

„Lehre ist keine Einbahnstraße“

Nach wie vor sind Eltern und Lehrkräfte entscheidend, ob junge Menschen in die Lehre reinschnuppern wollen. „Eltern übergeben das an ihre Kinder, was sie erlebt haben. Viele sagen: Geh noch weiter in die Schule“, sagt Wieser. Ausgaben für Nachhilfe in Millionenhöhe und eine Drop-out-Rate von 26 Prozent seien Zeichen, dass der Weg in eine weiterführende höhere Schule nicht immer der beste ist. „Lehre ist keine Einbahnstraße. Wir haben es geschafft, eine Durchlässigkeit zu erzeugen“, so der AKNÖ-Präsident mit Bezug auf Matura mit Lehre, Lehre und Studium und den Lehrberuf. Auch der Weg in die Selbstständigkeit oder in eine Weiterqualifikation stehe immer offen. Nach drei bis vier Jahren Ausbildung hat man mit 19 Jahren einen fertigen Berufsabschluss, der bis zum Ende des Erwerbslebens besteht.

Die neue Dachmarke „Fame“ soll künftig auch als virtueller Auftritt bestehen. Dort bekommen junge Menschen alle Infos rund um die duale Fachausbildung und Kontaktadressen. Parallel dazu sollen alle Angebote der Sozialpartner, wie etwa die Berufsorientierungs-App BOTOGO (Berufsorientierung To Go), Let's Waltz, Wakany-Volksschultheater und der Masterlehrgang für Berufsorientierung unter der Dachmarke gebündelt werden.

Einige der 17 jungen NÖ-Fachkräfte und Welt- und Europameister vor ihrem "Fame"-Denkmal am Rathausplatz in St. Pölten. Foto: Norbert Oberndorfer

Massiver Fachkräftemangel in Niederösterreich: „Tendenz steigend“

„Es fehlen uns derzeit 40.000 Mitarbeiter in Niederösterreich. Tendenz steigend“, beschreibt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker die schwierige Lage für NÖ-Betriebe querbeet durch alle Branchen. Mehr als die Hälfte der Betriebe könne Stellen dauerhaft nicht besetzen. Fast genauso viele seien dadurch gezwungen, Aufträge abzusagen oder auch Öffnungszeiten zu verringern. Für Ecker sei schon viel erreicht worden, um die Lehre den Stellenwert in der Gesellschaft zu geben, den sie verdiene. Das zeige sich an den steigenden Lehranfänger-Zahlen: Ende Mai gab es mit 5.440 Lehranfängern um 1,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. „Es ist aber noch immer Luft nach oben“, so Ecker. Dass die Lehrausbildung und die Leistungen der Fachkräfte von hoher Qualität sind, zeigen jedenfalls auch die 46 Medaillen, die junge NÖ-Fachkräfte bei den Berufsmeisterschaften WorldSkills (seit 1961) beziehungsweise EuroSkills (seit 2008) errungen haben.

Frage nach Arbeitskräftepotenzial wichtiger als Baugrund und Co.

Keine lange Überzeugungsarbeit mussten die zwei Präsidenten bei St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler für das „Fame“-Denkmal leisten. Der Schritt, ausgezeichnete Lehrlinge und Fachkräfte vor den Vorhang zu bringen, sei schon längst überfällig gewesen. „St. Pölten war immer ein Arbeiterstandort. Wir sind bis heute stolz auf unsere Tradition als Industriebetrieb, auch wenn sich vieles allein in den letzten 37 Jahren als Landeshauptstadt hier verändert hat“, so Stadler. Der „Walk of Fame“ sei ein Zeichen dafür, dass die besten Kräfte aus ganz Niederösterreich einen Platz bekommen, um andere auf die Lehre aufmerksam zu machen.

Baugrund, Infrastruktur und internationale Verkehrswege werden heutzutage bei Betriebsansiedelungen vorausgesetzt. „Das ist keine Frage mehr. Aber zunehmend wird auf Stadtebene nachgefragt, ob die nötigen Arbeitskräfte und das Potenzial vorhanden sind“, sagt Stadler.

NÖ-Weltmeister: „Lasst euch nichts einreden“

Philipp Seiberl ist einer der verewigten NÖ-Nachwuchsfachkräfte. Der Schwerfahrzeugtechniker hat bei den WorldSkills 2015 in São Paulo in einem Stadion mit 30.000 Zusehern neben der Gold-Medaille auch die Punktewertung gewonnen. „Die Stimmung war besser als bei jedem Fußballmatch. Das Messen mit ausgebildeten Fachkräften aus aller Welt und dann das Rausgerufenwerden aufs Stockerl – das war für mich unvergesslich.“ Seiberl rät all jenen, denen gesagt wird, dass man mit einer Lehre nichts werde: „Lasst euch nichts einreden. Man sieht an sehr vielen, auch an mir, dass man aus einer Lehre etwas machen kann.“

