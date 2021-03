HARTL HAUS ist Österreichs ältestes Fertighausunternehmen mit eigener Bau- und Möbeltischlerei. Die in Echsenbach gefertigten HARTL Häuser werden von den Kunden hochgeschätzt: 96,6 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche. Der Betrieb steht für alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte rund um das Thema Holz, wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen.

Holz ist Rohstoff Nummer eins.

HARTL Häuser werden aus heimischen Hölzern aus regionaler, nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt. Das Unternehmen arbeitet hier mit regionalen Waldviertler Partnern zusammen und schafft so ein Produkt, das für Qualität mit Bedacht auf Nachhaltigkeit und Regionalität steht. „Holz ist unser CO2-Superheld und unser Rohstoff Nummer eins. Wer auf der Suche nach einer umwelt- und ressourcenschonenden Bauweise ist, liegt bei Holz genau richtig, denn ein Fertighaus in Holzbauweise bindet und spart somit so viel CO2, wie ein Ziegelhaus freisetzt“, betont Geschäftsführer Yves Suter. Rohstoffe in bester Qualität sind nur die ersten Schritte auf dem Weg gute Produkte zu produzieren. „Der wichtigste Beitrag sind top ausgebildete Mitarbeiter, die gemeinsam das gleiche Ziel vor Augen haben und das ist der größte Schatz, den ein Unternehmen haben kann.“

Immer auf der Suche nach Lehrlingen: Jetzt bewerben Hartl, Hartl

Fachkräfte hausgemacht.

Derzeit gehören rund 300 Mitarbeiter am Firmensitz in Echsenbach zum HARTL HAUS-Team. Großteils Menschen aus der Region, die hier in unmittelbarer Nähe zu ihrem Heimatort arbeiten. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet der Betrieb Lehrlinge im Bereich Fertighausbauer/Zimmerer, Tischler und Tischlereitechnik aus - und das mit Erfolg. Regelmäßige hervorragende Platzierungen bei Lehrlingswettbewerben zeigen die Qualität der Ausbildung. Zudem ist man in Echsenbach ständig auf der Suche nach Facharbeitern in den Bereichen Produktion und Montage, Möbeltischlern und Mitarbeitern für die technische Planung.

Wachstum geplant.

Mit der Eröffnung der neuen Bautischlerei im vergangenen Jahr, die eine Investition von 6,5 Millionen Euro in das Werk bedeutete, wurde der erste Schritt in Richtung Wachstum des Werkes getan. Aufgrund der ungebrochen Nachfrage und Top-Verkaufsergebnissen ist eine weitere bauliche Vergrößerung im laufenden Jahr geplant. Mit der hauseigenen Photovoltaikanlage setzt das Unternehmen zudem voll auf die Kraft der Sonne und deckt mithilfe dieser etwa 45 % des eigenen Strombedarfs.

Über 120 Jahre Erfahrung, die bestmögliche Bonitätsbewertung der Fertighausbranche, Österreichs zufriedensten Fertighauskunden und ein schlagkräftiges Team von Mitarbeitern aus dem Waldviertel stehen für HARTL HAUS und für die Schaffung von persönlichen Wohnträumen.