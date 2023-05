OMV-Aktionäre stimmen über Entlastung von Ex-Chef Seele ab

Ein viel beachteter Tagesordnungspunkt der Hauptversammlung ist die Entlastung für den früheren OMV-Vorstandschef Rainer Seele. Die Stimmen der beiden Kernaktionäre - der Staatsholding ÖBAG und der ADNOC - reichen dafür aus. Im Vorjahr war Seele das Misstrauen ausgesprochen worden. Nach einer Sonderprüfung, die kein "einklagbares Fehlverhalten" ergab, empfahl der Aufsichtsrat aber die Entlastung.

Seele wird heute unter anderem vorgeworfen, die OMV zu sehr an Russland gebunden zu haben. Dazu Stern: "Im Rückspiegel bin ich schon mehrfacher Milliardär." Er sein "kein Fan davon, den Rainer Seele jetzt dafür zu verurteilen, dass er das gemacht hat. Weil zu dem Zeitpunkt waren das betriebswirtschaftlich gesehen vernünftige Entscheidungen." Diese Entscheidungen habe Seele auch nicht alleine getroffen. "Im Nachhinein muss man sagen: Wir haben das geopolitische Risiko dort massiv unterschätzt."

Vorwurf der Mitarbeiter-Überwachung

Kritik gab es auch daran, dass bei der Suche nach Informationslecks im Aufsichtsrat auch E-Mails von OMV-Mitarbeitern und Betriebsräten gelesen wurden. "Wir kontrollieren weder noch lesen wir private E-Mails", sagte Stern dazu. Es gehe um Zehn- oder Hunderttausende E-Mails, die man wegen konkreter Verdachtsfälle nach bestimmten Stichworten durchsucht habe. Damit sei eine externe Firma beauftragt worden, die private E-Mails von OMV-Accounts als solche klassifiziert habe und die dann nicht Teil der Untersuchung gewesen seien. "Nur, um sie zu klassifizieren, muss man sie irgendwann anschauen." Auch könne keine Rede davon sein, dass man Journalisten "beobachtet" habe. "Wir haben bei der OMV natürlich einen Pressespiegel. Wir lesen uns durch, was alles schreiben, das ist doch keine Beobachtung." Dazu gehöre auch das Lesen von Postings auf Social Media. Inzwischen seien die Untersuchungen alle abgeschlossen.

Proteste von Klimaschützer erwartet

Rund um die Hauptversammlung werden zudem Proteste von Klimaschützern erwartet. Auch die Aktionäre nehmen die Strategie der OMV kritisch unter die Lupe. Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger (IVA) sieht bei der Transformation jedoch Fortschritte. Die "Ölmänner" Seele und Pleininger seien weg, sagte Beckermann im Vorfeld der HV zur APA.

Die OMV stieß 2022 laut ihrem Nachhaltigkeitsbericht 10,9 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) und 20.000 Tonnen Methan (CH4) aus und zählt damit neben der voestalpine und der Wien Energie zu Österreichs größten CO2-Emittenten. Rechnet man die Treibhausgasemissionen dazu, an denen die OMV indirekt beteiligt ist - etwa beim Verbrennen von Diesel und Benzin in Autos oder Kerosin in Triebwerken -, beliefen sich die Emissionen 2022 auf 132,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.