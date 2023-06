Haus bauen: „Billiger wird es nicht mehr“

Die Materialpreise haben sich zwar nach den turbulenten Corona-Jahren mit Bauboom, Lieferkettenproblemen und jetzt Energiekrise auf hohem Niveau eingependelt. Zumindest Stahl ist deutlich billiger geworden, Holz, Dämmstoffe und Ziegel haben sich nur mehr leicht verteuert. Die Baukosten der Bauherren sind trotz Lohnerhöhungen von bis zu 10 Prozent weniger stark als die Preise gestiegen. Dennoch wird Bauen zum Luxus für wenige.

Robert Jägersberger ist NÖ Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister. Foto: Gerald Lechner

„Es ist ein Sammelsurium von negativen Entwicklungen, das dazu geführt hat, dass viele ihr Bauprojekt hinausschieben oder sogar stornieren“, sagt Robert Jägersberger, Bauinnungsmeister. Die eingereichten Baubewilligungen seien 30 bis 50 Prozent zurückgegangen, die Anfragen in der Branche eingebrochen. Auch die Planer merken eine geringere Auslastung. Steigende Zinsen, schwächelnde Konjunktur und die Verschärfung der Kreditvergaberegeln durch die Finanzmarktaufsicht im Herbst 2022 seien für Jägersberger Treiber dafür, dass sich viele ihren Traum vom Eigenheim nicht mehr leisten wollen oder können. „Die KIM-Verordnung ist entbehrlich und gehört ausgesetzt“, sagt der Obmann.

Im großräumigen bzw. Genossenschaftswohnbau bekommen Projekte keine Förderung mehr bzw. gibt es weniger Mittel aus der Wohnbaufinanzierung. Es werden nur mehr Aufträge aus der Vergangenheit abgearbeitet. Lediglich im gewerblichen Bau erwartet die Baubranche heuer eine stabile Auslastung. „Wir sind in der Schere zwischen Lieferanten und Kunden. Mit unseren Preisen müssen wir den Kunden und die Mehrkosten stemmen“, so Jägersberger. Viele Bauunternehmen stehen aufgrund ihrer Fixkosten unter massivem Druck und bieten im Ringen um Aufträge nahe den Herstellungskosten an. „Auf Dauer geht das nicht. Die Gewinne bleiben letztendlich bei den Großkonzernen, die hohe Umsätze fahren“, sagt Jägersberger. Der Gewinnaufschlag im Bau liegt normalerweise bei 3 bis 4 Prozent, jetzt dümpelt er bei einem marginalen Prozent herum.

Als Gegenmittel für die Bauflaute fordert Jägersberger höhere Wohnbaufördermittel, eine Umsatzsteuer-Reduktion auf Wohnraumbeschaffung und Fördermittel für Sanierungen. Derzeit liege die Sanierungsrate unter 1 Prozent in NÖ. Eines ist fix: „Billiger wird es nicht mehr“, sagt Jägersberger. Außer man reduziere die vielen Normen, Vorschriften und „Regulative ohne Ende“, wie Stellplatzordnung, oder baut eben kleiner.