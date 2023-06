Österreichs Privatbrauereien feiern ihre Unabhängigkeit

Die 43 Mitglieder der Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs feiern von 16. bis 18. Juni ihren ersten Unabhängigkeitstag in ganz Österreich. Mit dieser Aktion wollen die Braumeisterinnen und Braumeister den Besucherinnen und Besuchern zeigen, wie konzernfreies Bier aus authentisch österreichischer Herkunft schmeckt und produziert wird. „Erleben Sie, mit wie viel Leidenschaft, Herzblut und persönlichem Einsatz die unabhängigen Privatbrauereien Österreichs Bierkultur pflegen“, heißt es in der Einladung der Privatbrauereien.

In Niederösterreich sind die Bierbrauerei Specht in Kogl (Bezirk Tulln), die Privatbrauerei Zwettl, das Weitra Bräu (Bezirk Gmünd) und die Gablitzer Privatbrauerei in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) mit dabei und laden am Wochenende zu den unterschiedlichsten Events. Bierverkostungen und Führungen durch die Brauereien stehen bei allen Standorten in Niederösterreich am Programm.

Alle weiteren Informationen zu den Öffnungszeiten im Rahmen der „Unabhängigkeitstag-Feier“ finden Sie hier.