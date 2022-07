Heimisches Grillgut ist hochwertig und durchwegs „keimfrei“

Werbung

Grillkotlett, Bratwürstel und veganes Seitan-Steak: Damit einem sommerlichen Grillabend in Niederösterreich nichts im Weg steht, ist die detailreiche und regelmäßige Kontrolle von Lebensmitteln unverzichtbar. Mit saisonalen Schwerpunktaktionen will die niederösterreichische Lebensmittelkontrolle die Genießbarkeit der Lebensmittel sicherstellen. Die Kontrollorgane des Landes stehen dabei als Partner den niederösterreichischen Produzentinnen und Produzenten beratend zur Seite.

Franz Schnabl und Walter Mittendorfer von der Abteilung Lebensmittelkontrolle verkosten die Grilltrends der Saison Foto: SPÖ NÖ / Herbert Käfer

„Mein größtes Anliegen gilt der Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und damit der höchsten Qualität des Grillguts, das in den Verkaufslokalen landet“, sagt der für Lebensmittelkontrolle und Konsumentenschutz verantwortliche Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ).

Erfreuliche Ergebnisse bei Lebensmittelkontrolle

Der Großteil der untersuchten Lebensmittelproben weise keinerlei besorgniserregende Werte auf. Das ergaben Kontrollen der Behörde. Lediglich zwei Proben wiesen in der mikrobiologischen Untersuchung erhöhte Werte an Verderbnis-Keimen auf. Pathogene Keime waren in keiner Probe nachweisbar.

„Die Fachabteilung des Landes Niederösterreich reagiert in diesem Fall umgehend und beanstandet diese als für den menschlichen Verzehr ungeeignet. Mangelhafte Produkte im Ernstfall rasch aus dem Verkehr zu ziehen hat oberste Priorität“, betont Schnabl.

Tipps zum sicheren Grillen

Als wichtigen Tipp rät Schnabl Grillfans jedenfalls zu verhindern, dass Fett oder Öl in die Glut tropft, denn so können krebserregende Substanzen entstehen. Dazu könne man etwa Edelstahl-Grillschallen verwenden. Außerdem sollte man von der Verwendung von Spiritus oder Benzin absehen, damit keine giftigen Gase freigesetzt werden.