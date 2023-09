Zur Weinlese beginnen im September auch die Weinfeste

Der Wein ist in Niederösterreich historisch tief verwurzelt. Darum wird er zur Zeit der Weinlese auch gefeiert. Der Weinherbst wird in NÖ auch die „fünfte Jahreszeit“ genannt.

Traditionell stehen Wein- und Kellergassenfeste, Heurigen und Riedenwanderungen auf dem Programm des Weinherbst. Ein Highlight ist unter anderem die Genussmeile, wo zwischen Mödling und Bad Vöslau von 2. bis 3. September und von 9. bis 10. September rund 80 Winzerinnen und Winzer mit Wein, Most, Sturm und weiteren Köstlichkeiten aus dem Wienerwald ihre Gäste begeistern.

Essen, trinken, Konzerte und Fackelwanderungen

Die Kamptaler Winzerinnen und Winzer laden noch bis 10. September zu exklusiven Verkostungen ein und beim Weingutfest im Stift Klosterneuburg am 9. und 10. September gibt es neben Weinen des Stifts auch Altweine.

Ein Fixpunkt im Weinherbst ist auch das Poysdorfer Bezirkswinzerfest in der Kellergasse Gstetten, dass von 7. bis 10. September stattfindet, genauso wie der Weinherbst Kremstal am 9. September, die Weinherbst Eröffnung im Weinland Traisental mitte September oder auch der Spitzer Weinherbst im Oktober mit Sturmfrühschoppen, Konzerten, Rieden- und Fackelwanderungen, Zillenfahrten auf der Donau und weinherbstlichen Gourmetmenüs. Am 21. und 22. Oktober öffnen dann beim Höfleiner Winzerpfad auch die Höfleiner Winzerinnen und Winzer ihre Keller.

Touren für den Urlaub im Herbst

Vier neue Entdeckertouren sind heuer dem Thema Wein gewidmet. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung: „Die neuen Entdeckertouren sind fein kuratierte Reiseempfehlungen, die sich perfekt für die Planung eines Kurzurlaubs in Niederösterreich eignen. Sie liefern Inspiration und warten mit Geheimtipps auf, die sonst nur Einheimische kennen.“ Auch Geschichten und Interviews mit Winzerinnen und Winzern des Landes sind dort zu hören.