NÖN: Fast genau ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise sinkt die Arbeitslosigkeit in NÖ erstmals wieder unter das Niveau des Vorjahres. Was ist der Grund dafür?

Sven Hergovich: Der Rückgang der Arbeitslosigkeit mit einem Minus von 25,7 % im Vergleich zum März 2020 ist beachtlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Vergleichswert genau in den ersten Lockdown des letzten Jahres fällt. Es handelt sich also um einen Basiseffekt. Vergleichen wir den März dieses Jahres mit dem März vor der Pandemie im Jahr 2019, so stellen wir fest, dass die Arbeitslosigkeit in unserem Bundesland um 12 % gestiegen ist. Im bundesweiten Vergleich ist das der geringste Anstieg. Der niederösterreichische Arbeitsmarkt ist damit am besten durch die Pandemie gekommen. Das haben wir dem günstigen Branchenmix am Wirtschaftsstandort Niederösterreich zu verdanken. Es ist auch der Erfolg des AMS-Teams, das jede Vermittlungschance für jobsuchende Niederösterreicher nutzt. So sind im letzten Jahr trotz Pandemie 88.500 Arbeitsaufnahmen aus der Arbeitslosigkeit gelungen.

Die Arbeitslosenzahlen sind aber weiterhin hoch. Wie lange wird der Arbeitsmarkt brauchen, um sich zu erholen? Was braucht es dafür?

Hergovich: Jede Arbeitsmarktkrise hinterlässt leider Spuren, die über Jahre hinweg sichtbar sind. Eine der hartnäckigsten Folgen ist der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. Österreichweit sind Ende März 98.000 Personen bereits ein Jahr und länger auf Jobsuche, ein Plus von 92 % zu 2020. In Niederösterreich beträgt der Anstieg 61 %. Erst wenn der Rückbau der all-gemeinen Arbeitslosigkeit ins Laufen kommt, wird sichauch die Situation von langzeitarbeitslosen Personen verbessern.

Spürt man die Krise in ganz NÖ gleich stark oder sind manche Regionen weniger betroffen?

Hergovich: Die Entwicklung in den niederösterreichischen Regionen ist höchst unterschiedlich. So verzeichnete das Mostviertel im ersten Quartal den stärksten Anstieg der Arbeitslosigkeit, den geringsten das Waldviertel. Die Südbahnregion ist weiterhin jene Region mit den höchsten Arbeitslosenquoten, hatte aber dafür deutlich weniger Beschäftigungseinbußen als andere niederösterreichische Regionen. Daher haben wir gemeinsam mit dem Land und den Sozialpartnern maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche, regionale Herausforderungen und Problemlagen erarbeitet.

Für welche Personengruppen dauert es, einmal arbeitslos geworden, länger, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen? Hat die Krise daran etwas verändert?

Hergovich: Die Situation ist vor allem für Personen der Generation 50 plus schwierig. Vor großen Hürden stehen auch junge Menschen mit geringer und kaum Berufserfahrung sowie Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Einmal arbeitslos geworden, haben sie es besonders schwer, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz dauert in der Regel länger.

Hat sich durch die Pandemie der Fachkräftemangel verschärft? Wenn ja , was kann man dagegen tun?

Hergovich: Nachfrage an Arbeitskräften besteht vor allem in technischen Berufen, in Transport und Logistik, in der Pflege und auch bei den Öko-Jobs. Trotz Pandemie ist das Stellenangebot in diesen Bereichen nicht zurückgegangen –im Gegenteil! Wir haben daher in Kooperation mit dem Land NÖ und den Sozialpartnern das Aus- und Weiterbildungsangebot für Um- und Aufschulungen in Zukunftsberufen aufgestockt und investieren dafür heuer 63 Millionen Euro. Wir legen auf hochwertige und praxisnahe Ausbildung großen Wert. Mit der arbeitsplatznahen Qualifizierung stellen wir sicher, dass zukünftige Mitarbeiter und Arbeitgeber passgenau zusammenfinden.

Was waren und was sind die größten Herausforderungen für das AMS NÖ?

Hergovich: Die größte Herausforderung ist der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Für das AMS-Team heißt es, jede einzelne Arbeitsmarktchance für Jobsuchende zu nutzen, also rasche und konsequente Vermittlung mehr denn je. Haben wir keinen Stellenvorschlag, so werden wir mit den Kunden Alternativen erarbeiten und bieten zum Beispiel Ausbildungsplätze an. Wir haben immer ein Angebot! Das braucht Zeit und intensiven Personaleinsatz im AMS.