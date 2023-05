EVN: Satter Gewinn, aber auch herbe Verluste

Die Bevorratung von Erdgas im Vorjahr, das die EVN zu deutlich höheren Großhandelspreisen angeschafft hat, Rückstellungen und Stichtagsbewertungen sorgten für ein wachsendes Minus bei der EVN KG, der Vertriebsgesellschaft des Konzern. EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz sprach am Donnerstag im Rahmen der Halbjahresbilanz-Präsentation in Wien von einem „massiven Ergebnisdruck“ auf die KG. „Alle unsere Endkunden zu kündigen und die Energie direkt an den Börsen zu vermarkten, wäre für uns keine Alternative gewesen. Wir sind ein verlässlicher Versorger und setzen weiterhin auf Stabilität und Sicherheit für unsere Kunden“, erklärt Szyszkowitz. Zur Absicherung des Vertriebs war jedenfalls mehr Geld aus dem Konzern notwendig: Bis zu 300 Millionen Euro mehr als gewöhnlich werden voraussichtlich für die Energieabsicherung notwendig werden.

Angesichts sinkender Großhandelspreise und der Ankündigung einer Sonderdividende von 111 Millionen Euro an die Aktionäre - auch an das Land NÖ als Mehrheitseigentümer - wächst jedenfalls der politische und öffentliche Druck auf die EVN, die (Strom-) Preise zu senken: Von einer Komplettübernahme in das Landeseigentum (Grüne) wie in der Steiermark (Energie Steiermark), Landtagsbeschlüsse zur Sonderdividende bis hin zu „Preis senken!“-Rufe (NEOS, FPÖ und SPÖ) herrscht ein Wirbel um die EVN. "80 Prozent der Strom-Haushaltskunden in Niederösterreich haben eine Preis von 16 Cents pro Kilowattstunde“, stellt Szyszkowitz klar. Durch die Maßnahmen des Landes und Bundes sei der Preisanstieg nachhaltig gedämpft worden. Außerdem habe die EVN zur Abfederung einen Sozialfonds mit 3 Millionen Euro aufgelegt.

Als Konzern stehe die EVN jedenfalls „robust“ da. Das zeigt der Konzerngewinn über alle Segmente (Erzeugung, Energie, Netze, Südosteuropa, Umwelt) von 214,7 Millionen Euro ( + 70,6 Prozent) von Oktober bis März. Auch der Umsatz wuchs um 3,1 Prozent auf rund 2,19 Milliarden Euro. Positiv auf das Konzernergebnis und als Profitbringer wirkten Nachholeffekte aus dem Südostasien-Geschäft, realisierte Projekte im internationale Projektgeschäft und leichte Verbesserungen im Erzeugungsberiech.

Kündigungen waren „alternativlos“

Was die gekündigten rund 280.000 „Optima Klassik“- EVN Kunden angeht, haben bisher 180.000 den Umstieg auf den angebotenen Alternativ-Tarif der EVN gewählt. Das Kündigungsschreiben hat viele langjährige EVN-Kunden überrascht, verunsichert speziell Ältere und sorgt weiterhin für Unverständnis. Szyszkowitz spricht von einer „historischen Herausforderung“ für die EVN. „Nachdem 20 Jahre nach der Liberalisierung es noch immer keine gesetzliche Bestimmung gibt, die sowohl für Kunden als auch Lieferanten Rechtssicherheit garantiert, waren wir gezwungen, das klassische Portfolio auslaufen zu lassen“, sagt Szyszkowitz. Das sei in juristisch, korrekter Form passiert und wäre „alternativlos“ gewesen. Ohne die Kündigung hätten sich die Tarife der Klassik-Kunden auf der vertraglich festgelegten Indexierung an den ÖSPI und ÖGPI im April stark erhöht. Im letzten Krisenwinter habe die EVN jedenfalls rund 40.000 Kunden, gekündigt von Billiganbietern oder sonstige Wechsler, dazugewonnen.

Sonderdividende: 56 Millionen Euro an das Land NÖ

Aus der Verbund-Beteiliung erhält die EVN 158 Millionen Euro. Diese soll großteils als Sonderdividende zu 111 Millionen Euro an die Aktionäre weitergegeben werden. An das Land NÖ, als Mehrheitseigentümer der EVN (51 Prozent), könnten je nach Beschluss der Hauptversammlung 56 Millionen Euro fließen. Der Rest fließt in das 600 Millionen Euro hohe Investitionsprogramm, etwa für den Netzausbau. Damit wolle der Landesenergieversorger eine „führende Infrastrukturrolle“ in NÖ einnehmen.

Konkret will die EVN bis zum Jahr 2030 die Windkraft von 407 Megawatt auf 750 Megawatt ausbauen und die Photovoltaik von 26 auf 300 Megawatt steigern, etwa durch den Bau großflächiger PV-Anlagen in Trumau oder Dürnrohr.