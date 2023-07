Wachauer Marillenernte wird „sehr sehr schlecht“ ausfallen

Franz Reisinger, Obmann des Vereins „Wachauer Marille", schätzt den Ausfall auf 95 Prozent. „Eine so extrem kleine Ernte hatten wir in der Wachau noch nie", sagte er gegenüber der NÖN.

Schuld an der historisch schlechten Marillenernte war der Frost Ende März bzw. Anfang April. Durch den milden Winter und die ungewöhnlich warmen März-Tage begann die Blütezeit heuer bereits sehr früh - Ende März - erklärt Marillenbauer Rainer Hartl: „Wenn die Blüte so früh aufmacht, reichen bereits ein, zwei frostige Nächte um diese aufzusprengen.“ In der Wachau waren die Frostnächte um den 4. und 5. April entscheidend.

Der übermäßig hohe „Junifall“ trug ebenfalls dazu bei, dass die ohnehin schwache Ernte noch geringer ausfallen wird. Aufgrund der starken Regenfälle während der Blütezeit konnten die Marillenbäume, die zu den „Selbstbestäubern" gehören, ihre Samen nicht gut verteilen, beschreibt der Marillenbauer. „Die Frucht wächst zwar heran, fällt jedoch unausgereift und grün frühzeitig zu Boden", so Hartl.

Der "Junifall" fiel heuer übermäßig stark aus. Im Bild: Am Boden abgeworfene, unreife Marillen. Foto: Ing. Rainer Hartl

Treue Wachauer Marillen-Stammkunden werden vom Verein der Wachauer Marillenbauern um Nachsicht gebeten. Reisinger empfiehlt, unbedingt bei den einzelnen Marillenbauern die gewünschte Menge vorzubestellen. Gleichzeitig appelliert er an die Kundschaft, nicht allzu enttäuscht zu sein, wenn die bestellte Kiloanzahl nicht erbracht werden kann. „In manchen Gärten herrscht vollkommene Leere, in meinem Betrieb stehen in diesem Jahr beispielsweise gar keine Marillen zum Verkauf. Die einzelnen Marillenbauern bemühen sich zwar, so viele Käufer wie möglich zufrieden zu stellen, aber was nicht da ist, ist nicht da", meint der Vereinsobmann der „Wachauer Marille".

Der Preis pro Kilogramm wird jedem Verkäufer selbst überlassen, wird vermutlich aber zwischen 5 und 6 Euro ausfallen.

Am 30. März 2023 war die "Wachauer Marillenwelt" noch in Ordnung. Foto: Ing. Rainer Hartl

Gleichzeitig warnt Reisinger davor, nicht auf „Fake"-Wachauer Marillen hereinzufallen. Besonders bei Straßenverkäufern sollte man auf einen weiß-orangenen Schirm mit dem Symbol des Vereins „Wachauer Marille" achten sowie auf Schachteln mit demselben Zeichen, denn nur Mitglieder des Vereins können diese Utensilien erwerben.

Wachauer Marille: Einzigartiger, säuerlicher Geschmack

Erkennen kann man die Wachauer Marille am einzigartigen säuerlichen Geschmack, der durch das besondere Klima in der Wachau entsteht. Durch die kühlen Nächte und die warmen Tage, reifen nicht nur die Früchte zu ihrer leuchtenden orangenen Farbe heran, auch das Aroma kann sich dort am besten entfalten, erklärt der Marillenbauer. Außerdem werden in der Wachau ausschließlich die alten Sorten „Klosterneuburger" und „Ungarische Beste" angebaut. Der Name hat jedoch nichts mit dem Ursprung der Pflanzen zu tun.

Auch das Weinviertel blieb vom Frost nicht verschont. „Doch den schlimmeren Schaden brachten die Hagelschauer", meint Dominik Schreiber, Landwirt aus Poysdorf (Bezirk Mistelbach). Der Verlust der Ernte wird vorläufig auf etwa 50 Prozent geschätzt. Der Preis im Weinviertel wird, laut Schreiber, zwischen 4,50 Euro und 5,50 Euro variieren.

