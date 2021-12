NÖ Molkereien fordern höheren Milchpreis

Die massiv gestiegenen Preise von Strom, Futtermittel und Verpackungsmaterialen bringen die heimischen Milchbauern und die Molkereien in Bedrängnis. Geht es nach den Molkereien, muss der Milchpreis nach vier Preiserhöhungen – die letzte davon im Herbst – im Handel erneut nach oben angepasst werden.

Deshalb gehen die beiden größten Milchverarbeiter Österreichs jetzt in Vorleistung. Sowohl die Milchgenossenschaft Niederösterreich (MGN) – die ihre gesamte Milchmenge von 2.500 NÖ-Milchbauern für die NÖM AG vermarktet – als auch die Berglandmilch (der Erzeuger von Schärdinger, Tirol Milch und Latella hat den Sitz der Verwaltung in Aschbach) haben ab 1. Dezember den Auszahlungspreis für Erzeugermilch auf 40 Cent pro Kilogramm erhöht. Damit soll die angespannte Ertragslage der Bauern entschärft werden.

Spar: „Preisanpassung erfolgt nicht auf Zuruf“

„Dieser Schritt erfordert aber auch eine unbedingte Preiserhöhung im Handel“, betont Leopold Gruber-Doberer, Geschäftsführer der MGN. Im Geschäft würde das nach seiner Einschätzung eine Erhöhung von 10 Cent pro Liter bedeuten.

Die NÖM AG hat die Handelsketten über die nötige Preiserhöhung informiert. In den nächsten Wochen soll intensiv verhandelt werden. Die großen Abnehmer wie Spar und Rewe reagierten vorerst verhalten.

„Wir haben dieses Jahr in vielen Sortimentsbereichen der landwirtschaftlichen Urproduktion die Einkaufspreise erhöht“, heiß es auf NÖN-Anfrage bei Spar. Dazu würden neben Eiern, Geflügel, Schweinefleisch, Rindfleisch auch Milch und Milchprodukte zählen. „Bei Spar passiert die Anpassung laufend, aber keinesfalls auf öffentlichen Zuruf der Molkereien“, so der Spar-Sprecher. Von Rewe heißt es auf Anfrage: „Wir haben im Herbst 2021 höhere Einkaufspreise mit den Molkereien ausverhandelt, die sich auch in den Verkaufspreisen niedergeschlagen haben. Momentan sind wir erneut in Gesprächen mit den Molkereien.“

Leopold Gruber-Doberer von der MGN fordert eine Preiserhöhung auch im Handel. Franz Weingartner

„Alles darf teurer werden, nur nicht die Lebensmittel“, zeigt sich Gruber-Doberer im NÖN-Gespräch verärgert und verweist darauf, dass bei der Entwicklung des Verbraucherpreisindex Eier und Molkereiprodukte die geringste Preiserhöhung in den letzten 20 Jahren erfahren haben. Das würde auch die Molkereien treffen, die mit Milch nur eine Umsatzrendite im Zehntel-Prozent-Bereich erwirtschaften. „Wir müssen Fruchtjoghurts verkaufen, damit wir uns den Milchverkauf leisten können“, bringt es Gruber-Doberer auf den Punkt.