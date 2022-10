Allrounder Jura-Schaf: "Auf meinem Hof wird kein Tier geschlachtet"

Werbung

Wenn er zu seinen Jura-Schafen geht, sie ihm vertrauensvoll entgegenkommen und sich gerne kraulen lassen, dann ist Roland Gruber glücklich. „Hier auf meinem Hof in Maria Taferl wird kein Tier geschlachtet, das könnte ich nicht“, so der passionierte Züchter. „Sie sind fast alle von Hand aufgezogen und haben ein Naheverhältnis zum Menschen und natürlich besonders zu mir.“

100 Mutterschafe und zwei Böcke

Dennoch standen bei diesem Schritt in eine neue Branche auch praktische Erwägungen Pate: „Das Halten von Schafen ist doch wesentlich leichter als das von Kühen, allein schon, was die Errichtung eines Stalles angeht. Und mit dem Jura-Schaf habe ich mich für eine Rasse entschieden, die sehr robust ist, ganzjährig Junge hat und bei Milch-, Fleisch- und Wollqualität sehr gut abschneidet.“

Der Wolf stand schon einmal vor seinem Tor, aber es war keiner aus Holz, sondern ein echter, der dann aber weiterzog.

Foto: Gaby Schätzle

2006 begann er mit 20 Mutterschafen. Die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter war ein weiterer Meilenstein in seinem beruflichen Werdegang. Mit im Boot ist seine Frau Michaela, die einen Kurs in Tiergestützter Intervention am Bauernhof absolviert hat. Immer wieder kommen ältere, allein lebende oder gestresste Menschen, um sich beim Streicheln der Schafe Ruhe und Entspannung zu holen. Auch die Kinder der Umgebung, die auch mal am Traktor mitfahren dürfen, sind gern gesehene Gäste.

Inzwischen hat Gruber zwei Herden mit je 50 Mutterschafen und je einem Bock. Diese grasen auf rund drei Hektar, die er in acht Koppeln aufgeteilt hat. Innovativ nimmt sich seine Form der Weidewirtschaft aus. Ist eine Koppel abgeweidet, macht er mit dem Traktor-Rasenmäher einen Säuberungsschnitt, dann wird mit Bio-Gülle gedüngt, anschließend wird gründlich bewässert und derart entsteht ein neuer Bewuchs.

Damit dieser Kreislauf möglich ist, hat Gruber im Jahr 2018 einen 65 Meter tiefen Brunnen gegraben, der das nötige Wasser liefert: „Die Beregnungsanlage wird vom Handy aus gesteuert, der Strom dazu kommt von unserer Photovoltaik-Anlage.“

Bei den Schafen und Rindern hat Roland Gruber für die Zukunft eine Ab-Hof-Vermarktung im Visier. Foto: Gaby Schätzle

Gefüttert wird Heu, Gras und Schafkorn (verschiedene Getreidesorten), angereichert mit Mineralien. Durch Grubers Know- how ist kaum ein Tierarzt nötig, auch nicht bei Geburten: „Die Tiere haben Vertrauen und lassen sich, wenn nötig, von uns helfen. Wir haben fast keine Lämmerverluste.“ Nach vier Monaten sind die Jungtiere selbstständig und können verkauft werden, an andere Züchter und Halter. „Wir verkaufen nur lebend, die Böcke gehen teilweise an die Schafbörse im nahegelegenen Erlauf.“

Abhof-Vermarktung ist geplant

Die Schafe hat er immer im Auge – oder im Ohr, und das auch in der Nacht. In jedem Stallabteil ist eine Kamera: „Da sehe ich, wenn eine Geburt beginnt oder wenn ein Tier verletzt ist.“ Zudem gibt es ein Funkgerät, ähnlich einem Babyphon, das sofort meldet, wenn Unruhe im Stall herrscht. Grubers Tag beginnt früh mit einem Rundgang durch den Stall, Tränken, Füttern, Kontrollieren, Putzen. Ansonsten sind die Schafe immer draußen – außer bei Regen oder großer Hitze: „Da gehen sie in den Stall.“

„Nebenher“ hält der engagierte Landwirt aber auch noch 21 Hochlandrinder. Zur Herde gehören ein „braver“ Zuchtstier und inzwischen sieben Jungtiere, die alle in den letzten drei Monaten geboren wurden. Mit den Schafen und Rindern will er eine Ab-Hof-Vermarktung aufziehen. „Die Nachfrage ist steigend, wir hoffen da auch auf die Privaten und die umliegende Gastronomie.“

Foto: Gaby Schätzle

Einmal im Jahr ist Gruber auf der Wieselburger Messe und promotet seine Jura-Schafe. Wer sich Wissen in Sachen Schafzucht aneignen will, kann das direkt auf dem Gruber-Hof. Dort werden Kurse in Schafschur, Klauenpflege, Fütterung und bald auch über Wollverarbeitung angeboten. Jeden Mai kommt ein professioneller Schafscherer: „Das ist Schwerarbeit, der schafft 100 Schafe an einem Tag.“ Die Wolle kommt zu einer Wollwerkstätte, man bekommt dafür Wollprodukte wie Decken und anderes mehr.

Doch nicht nur der Bauer und seine Kunden interessieren sich für Schafe. Auch dem Wolf ist nicht entgangen, dass hier Beute zu machen sein könnte. „Einmal stand ein Wolf, es war wohl ein Einzelgänger, bei uns am Gelände“, erzählt Gruber entspannt. „Da hier aber auch Hunde sind, hat er sich bald wieder verzogen – insofern kann ich mit dem Wolf so weit ganz gut leben.“

