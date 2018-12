Im Mai dieses Jahres hat Hermann Schultes sein Amt als Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich zurückgelegt. Am Montag dankte der 65-Jährige auch als NÖ-Landwirtschaftskammer-Präsident ab. Insgesamt 14 Jahre lang war Schultes oberster Bauernvertreter in Niederösterreich. Eine Zeit, in der er vor allem auch die Aus- und Weiterbildung enorm forcierte und die Landjugend sowie die Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen unterstützte.

„Hermann Schultes steht ganz besonders für den Zusammenhalt für die Bäuerinnen und Bauern und das Erkennen und Ergreifen neuer Zukunftschancen für unsere ländlichen Regionen! Er ist ein Mann des Dialogs, der besonnen Argumente abwägt, aber dann mit aller Kraft für die Landwirtschaft einsteht“, dankte LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf zum Abschied.

Schmuckenschlager einstimmig gewählt

Als Nachfolger wurde am Montag der 40-jährige Johannes Schmuckenschlager bei der Vollversammlung einstimmig gewählt. „Agrarpolitik ist moderne Gesellschaftspolitik. Wir müssen in der heutigen Zeit für den ländlichen Raum Ermöglicher sein“, erklärt der neue Landwirtschaftskammerpräsident. Für Schmuckenschlager gehören da auch unbequeme Themen und zukunftsweisende Fragestellungen wie zum Beispiel in Hinblick auf den Klimawandel dazu. Für entsprechende Lösungsansätze und vieles andere mehr wird er sich in Zukunft einsetzen.

Die Landwirtschaftskammer stehe für die sichere Versorgung mit guten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln sowie für die Gestaltung der vitalen Landschaften, und sie liefere auch einen kulturellen Beitrag, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Daher ist es mir als Landeshauptfrau von Niederösterreich heute ein besonderes Anliegen, an diesem wichtigen Tag, ein Bekenntnis zu unserer guten Zusammenarbeit abzulegen.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte anlässlich der heutigen Neuwahl des Landwirtschaftskammer-Präsidenten: „Großen Dank und Respekt an Hermann Schultes, der die Landwirtschaftskammer in den letzten Jahren schlagkräftig, innovativ und umsichtig geleitet hat. Danke für deine Partnerschaft und Freundschaft! Mit Johannes Schmuckenschlager wird dieser Weg erfolgreich weiter beschritten: für eine flächendeckende produzierende Landwirtschaft, für unsere bäuerlichen Familienbetriebe und für beste regionale Lebensmittel. Für starke Regionen in einem starken Land!“

Johannes Schmuckenschlager lebt mit seiner Ehefrau Andrea und den Söhnen Paul und Klaus in Klosterneuburg. Dort hat er 2006 den elterlichen Weinbau- und Heurigenbetrieb übernommen. Seit 2008 ist er auch als Abgeordneter im Nationalrat, seit 2013 fungiert er als österreichischer Weinbaupräsident.