Seit 36 Jahren berät Johann Hell, Kammersekretär der Bezirksbauernkammer Scheibbs, bäuerliche Familien bei einem ganz sensiblen Thema: der Hofübergabe. Wenn die eine Generation der anderen folgt. In diesen 36 Jahren hat Hell schon vieles erlebt – sogar, dass eine Übernahme komplett zurückgenommen wurde. Das seien aber Einzelfälle.

Damit Situationen wie diese nicht eintreten, bietet die Bezirksbauernkammer kostenlose Beratungen bei der Hofübergabe an. Bei diesem Angebot kommen die Übernehmer und Übergeber zu einem Gespräch in die jeweilige Bezirksbauernkammer, um sich zu informieren, was bei der Übergabe alles zu beachten ist. Auf Wunsch wird diese Beratung auch am Hof durchgeführt.

Eine wesentliche Frage ist die Absicherung der Übergeber: Besteht bereits ein Pensionsanspruch? Auch Fragen zum Thema Wohnrecht und Pflege, die adäquate Höhe der Entschädigung für vom Hof weichende Geschwister etc. sind wesentliche Aspekte, die vor Abschluss der Übergabe geklärt werden sollten.

"Es gibt kein Patentrezept"

Eine zentrale Frage ist aber auch die wirtschaftliche Zukunftsperspektive der Übernehmer. Welche Investitionen stehen an, wie schaut das Betriebskonzept aus und wie kann die arbeitswirtschaftliche Situation gemeistert werden. Auch gibt es finanzielle Unterstützungen für Hofübernehmer.

Ein klar formulierter Übergabevertrag ist eine wesentliche Grundlage, es sind aber auch zwischenmenschliche Aspekte zu meistern. Für die Hofüber geber gilt es, sich von ihrem „Lebenswerk“ loszulösen und es auch zuzulassen, wenn die Übernehmer neue, andere Wege gehen wollen. „Es gibt kein Patentrezept“, weiß Hell. Aber: „Wenn die Kommunikation zwischen Jung und Alt funktioniert, ist schon viel gewonnen.“ Dann wirft auch der Rollenwechsel weniger Reibungspunkte auf. „Oft gehen die Jungen einen anderen Weg, was für die ältere Generation manchmal nicht einfach ist“, erzählt Hell.

Eine zeitgerechte Vorbereitung ist jedenfalls wichtig. Optimal ist es, wenn es schon Jahre zuvor eine Entscheidung gibt und die Übernehmer in die betrieblichen Entscheidungen eingebunden werden. Ist der Tag x gekommen, ist es vor allem wichtig, dass auch alle Punkte, die nach dem Übergabetermin eintreten, geregelt sind. „Gut übergeben bedeutet ein gutes Zusammenleben“, betont Hell.