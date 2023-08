3. PV-Förderrunde: 22.000 Anträge in einer halben Stunde

600 Millionen Euro, und somit doppelt so viel als im Vorjahr, stellt die Bundesregierung im Jahr 2023 an Fördermittel für den Ausbau von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern zur Verfügung. Davon werden 60 Millionen Euro beim dritten PV-Fördercall der Abwicklungsstelle für Ökostrom (OeMAG) ausgeschüttet. Der Fördercall nach dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) wurde am 23. August um 17 Uhr unter hoher Nachfrage eröffnet.

22.000 Förderwerberinnen und Förderwerber erstellten sich innerhalb der ersten halben Stunde ein Ticket, um vom Bund eine Förderung zu bekommen. Die Vorstandsmitglieder der OeMAG, Horst Brandlmaier und Gerhard Röthlin, zeigen sich über den großen Andrang erfreut und betonen: „Jedes Sonnenkraftwerk ist ein wichtiger Schritt, die Energiewende schneller und effektiver voranzutreiben“.

Der dritte Fördercall richtet sich speziell an Anlagen der Kategorien A (Leistung von 0,01 - 10 Kilowatt peak, kurz kWp) und B (> 10 - 20 kWp). In den nächsten zwei Wochen, bis zum 6. September 2023, können eingereichte Förderanträge vervollständigt und neue Tickets erstellt werden. Nach Ablauf der Frist beginnt die Kontrolle der Förderanträge sowie die Bekanntgabe erster Ergebnisse.

Nächster Fördercall am 9. Oktober

Jene Anträge, die nicht durch das OeMAG-Förderbudget abgegolten werden können, werden an die zusätzliche Förderschiene des Klima- und Energiefonds (KLIEN) weitergeleitet. Die automatische Weiterleitung passiert nur dann, wenn die Förderwerberinnen und Förderwerber ausdrücklich zugestimmt und keinen Zuschlag für eine „innovative Anlage“ beantragt haben.

Jene Antragstellerinnen und Antragsteller, die bis dato noch keine Fördermittel erhalten haben, können beim vierten und letzten Fördercall im Jahr 2023 erneut einreichen. Dieser startet laut OeMAG am 9. Oktober 2023.