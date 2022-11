Die EVN richtet einen Energiehilfe-Fonds für Niederösterreich ein

Werbung

Viele Menschen können ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen. Das merken auch die Mitarbeiter von Diakonie und Caritas, die dazu zurzeit vermehrt Anfragen bekommen. Um Menschen in besonders schwierigen Situationen zu helfen, richtet die EVN nun einen Energiehilfe-Fonds ein. „Damit möchten wir gemeinsam mit Caritas und Diakonie Menschen helfen, sich aus der Kostenfalle zu befreien“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach.

Mit dem 3 Millionen Euro umfassenden Hilfsfonds sollen armutsgefährdete Niederösterreicher Unterstützung wie Energieberatung, Gerätetausch oder Überbrückungsfinanzierungen bekommen. Das Angebot richtet sich in erster Linie EVN-Kunden.

Abgewickelt werden die Ansuchen für den Hilfsfonds über die Caritas der Erzdiözese Wien, die Caritas der Diözese St. Pölten und die Diakonie. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilen auf Basis vereinbarter Kriterien und nach eigenem Ermessen Unterstützung an konkrete Empfänger.

Wohin können sich Menschen konkret wenden? Bei der Caritas steht unter der Hotline 05/1776-300 von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr ein Team von Freiwilligen bereit. Die Diakonie ist per E-Mail unter energiezuschuss-noe@diakonie.at oder direkt in den Standorten in St. Pölten und Amstetten erreichbar.