Geringer Maschineneinsatz, weniger Bodenverdichtung. Umweltfreundlich und doch effizient: Das Pferd als Arbeitstier in der Forstwirtschaft kommt wieder in Mode, unter Hobbyisten, aber auch Landwirten. Doch Holzrückearbeit mit dem Pferd muss gelernt sein, um Unfälle für Mensch und Tier zu vermeiden.

So bietet das ländliche Fortbildungsinstitut in Oberösterreich Kurse unter dem Motto „zeitgemäßer Einsatz von Arbeitspferden“ an.“ In Niederösterreich noch nicht, sodass Interessenten nach Oberösterreich fahren müssen. Hier lernen sie Holzrückearbeit mit Pferden in Theorie und Praxis kennen.

"Nachhaltige Forstbearbeitung"

Ganz der Holzrückearbeit hat sich auch die „österreichische Interessensgemeinschaft Pferdekraft“ verschrieben. Sie bietet den Zertifikatslehrgang „Zeitgemäßer Einsatz von Arbeitspferden in der Land-und Forstwirtschaft“ an. Dabei wird altes Wissen, an heutige Gegebenheiten angepasst, gelehrt.

„Waldarbeit mit Pferden war bis in die 70er-Jahre Alltag, seit ein paar Jahren erkennt man wieder den Wert dieser nachhaltigen Forstbearbeitung“, erklärt Obmann Andreas Radauer. Mit dem Zertifikatslehrgang wollte man Holzrückearbeit auch für etwaige Haftungsfälle in einen geordneten Rahmen bringen. Radauer weiß, dass Kaltblutpferde bevorzugt eingesetzt werden, betont aber, „dass sich durchaus andere Pferderassen, wenn sie kompakt gebaut sind, dafür eignen.“