„Hü und Ho“ ertönt es aus dem Wald. Dann hört man ein lautes Knarren und Krachen im Dickicht. Schwere Hufe bahnen sich voller Trittsicherheit ihren Weg durch den steilen Wald zum nächsten Forstplatz. „Gandhi und Valentin“ gehen voller Gelassenheit ihrer Arbeit nach.

Die beiden Norikerpferde sind im Holzrückeeinsatz. Eine Tätigkeit, die dieser heimischen Kaltblutpferderasse sehr entgegenkommt. „Hier können die bis zu rund 900 Kilo schweren Tiere ihre Kraft und Ausdauer zeigen. Dass alles in gemäßigtem Tempo passiert, entspricht genau ihrem ausgeglichenen Temperament“, ist Pferdebesitzer Manuel Willstorfer überzeugt.

„Holzrücken mit dem Pferd ist umweltfreundlich und verursacht keinen Lärm. Es ist eine traditionelle Form der Waldarbeit in Harmonie mit der Natur.“ Manuel Willstorfer

Eigentlich ist der Wilhelmsburger gelernter Installateur und seit einigen Jahren im Außendienst im Vertrieb für ein Sanitärunternehmen unterwegs. Doch seit seiner Kindheit begleitet ihn eine große Leidenschaft: Pferde. Den Virus „injiziert“ bekam er unter anderem durch seinen Vater, selbst begeisterter Reiter sei Jahrzehnten. „Als Kind ritt ich klassisch im Englischsattel, später hobbymäßig in der Westernreitweise“, erinnert er sich. Durch Schule und Ausbildung und auch andere Interessen fand er schließlich nicht mehr so viel Zeit zum Reiten, doch die Begeisterung für die geliebten Huftiere blieb für den 32-Jährigen stets präsent. „Vor allem die Kaltpferde interessierten mich aufgrund ihres imposanten Exterieurs und ihrer immensen Stärke immer mehr“, schildert er, dass er so schließlich auf die ur-österreichische Pferderasse, den Noriker, stieß.

Sein Pferde-Team Ghandi und Valentin sind Noriker-Wallache, sie werden in traditioneller Kumt-Anspannung gefahren und sind derzeit am Reiterhof Holzerhaus in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) eingestellt. Zuerst hat Willstorfer mit einem Partner Holzrückeaufträge übernommen, kürzlich hat er sich selbstständig gemacht. Die Vorteile der Forstarbeit mit dem Pferd liegen für ihn klar auf der Hand: „Holzrücken mit dem Pferd ist umweltfreundlich und verursacht keinen Lärm. Es ist eine traditionelle Form der Waldarbeit in Harmonie mit der Natur.“

Willstorfer übernimmt Aufträge ab 20 Festmetern bis zu einem Durchmesser von 45 Zentimetern. Die Zugstrecke sollte zirka 200 Meter nicht überschreiten. „Meine Pferde sind den Einsatz in Kombination mit Waldmaschinen gewohnt, sodass sichere Forstarbeit garantiert ist“, betont er, der mit seinen Pferden im ganzen Zentralraum in NÖ aktiv ist.

Doch Willstorfers freundliche Pferde können noch viel mehr: Sie ziehen bei festlichen Anlässen eine Kutsche mit bis zu zwölf erwachsenen Personen. „Eine schöne Abwechslung zur Holzrückarbeit für Mensch und Tier. Ich bringe meinen Fahrgästen die Faszination Pferd näher“, ist er überzeugt.

