Luft nach oben bei Buchungslage in Niederösterreich .

Ein durchwachsenes Stimmungsbild hat die Hotelöffnung am Freitag in Niederösterreich geliefert. Nach Angaben der Niederösterreich-Werbung zeigte sich die Buchungslage eher verhalten, Zögerlichkeit der Gäste herrschte auch, was den bevorstehenden Sommer betrifft.