Niederösterreich wird zum Wasserstoff-Land

Wasserstoff (H₂) gilt als „großer Hoffnungsträger“ für die Ökologisierung und Dekarbonisierung der Wirtschaft. Das hat eine NÖ-Delegation im Juni unter Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim H₂-Musterschüler „Bayern“ in München „gasklar“ bestätigt bekommen.

"Seit unserer Informationsreise analysierten wir umfangreich die Ist-Situation in Niederösterreich, um die Wasserstoffstrategie des Bundes und der Europäischen Union für unseren Wirtschaftsstandort auf Schiene zu bringen“, heißt es von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Mit weniger Input, mehr Output erzielen

Niederösterreich soll zur führenden, smarten, grünen Wirtschaftsregion in Europa werden, so der Plan. „Mit weniger Energie- und Ressourceneinsatz mehr Wirtschaftskraft erzielen: Das ist eine unserer Leitlinien für unsere Zukunft des Standortes“, sagt Danninger. Das flüchtige Gas spielt dabei eine tragende Rolle.

Seit September wird in Herzogenburg täglich bis zu 100 Kilo grüner Wasserstoff erzeugt – und vertankt. Erich Erbers San Group ist eine der 20 NÖ-Firmen, die auf Wasserstoff-Technologie setzen. Foto: SAN Group/Janusch

Gemeinsam mit der WKNÖ und Ecoplus setzt das Land NÖ nun in der Projektinitiative "Hy2NÖ" den nächsten Schritt in Richtung Wasserstoff-Zukunft Niederösterreich: In einer Analyse der Montanuni Leoben und Österreichischen Energieagentur wurden drei regionale Wasserstoff-Schwerpunkte in NÖ ausgemacht.

Die sogenannten „Hydrogen Valleys“ decken international wesentliche Teile der Wasserstoff-Wertschöpfungskette in NÖ ab: von der Erzeugung, Import, Speicherung, Transport bis hin zum Einsatz von dazugehörigen Technologien und Dienstleistungen. "Die Schwerpunkte unserer Unternehmen liegen in der Speicherung, der Luftfahrt und im Einsatz in der Industrie. Für unsere Betriebe, insbesondere die energieintensiven Branchen, sind das langfristig gute

„Hydrogen Valleys“ in drei NÖ Regionen möglich

Konkret liegen die drei „Valleys“ zwischen Tulln und der Wachau entlang der Donau, südlich bzw. östlich von Schwechat und in der Region Wiener Neustadt. Dort forschen und arbeiten bereits 20 NÖ-Unternehmen mit Wasserstoff-Technologie. 13 Forschungs- und Bildungseinrichtungen wurden identifiziert, die mit den Wasserstoff-NÖ-Unternehmen zusammenarbeiten könnten. Das wäre "eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, betonen Roberta Cvetovska von der Montanuniversität Leoben und Andreas Indinger von der Österreichischen Energieagentur, die die Analyse vornahmen.

Die Errichtung dieser regionalen Wasserstoff-Schwerpunktzentren sei Voraussetzung dafür, um den Gasverbrauch zu einem größeren Teil mit grünem Wasserstoff zu bedienen, heißt es von Indinger und Cvetovska. Energieeffiziente Technologien und Abwärmenutzung mit Wärmepumpen werden generell einen deutlich geringeren Gasverbrauch ermöglichen.

Wasserstoff als Chance für NÖ-Unternehmen

Insgesamt stelle die Energiewende die niederösterreichische Wirtschaft vor große Herausforderungen, denen sich die Unternehmen tagtäglich stellen, so Bernhard Gerhardinger, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Um die NÖ-Wirtschaft bei der Energiewende zu unterstützen, hat die WKNÖ ein Positionspapier zum Green Deal entwickelt und biete als Unterstützen einen Förderservice und Ökologische Betriebsberatung ihren Mitgliedsbetrieben an.

Für Claus Zeppelzauer, Ecoplus- Bereichsleiter Unternehmen & Technologie, sei das Wertschöpfungspotenzial der Erneuerbaren für die NÖ-Wirtschaft jedenfalls "enorm, sowohl national als auch international.“ Es sei daher wesentlich, die Chancen, die sich aus dem Einsatz von erneuerbaren Energieträgern wie grünem Wasserstoff ergeben, zu nutzen.