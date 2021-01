Die Entscheidung, „Hygiene Austria“ (HA), ein Joint Venture zwischen der Lenzing AG und der Palmers Textil AG, zu gründen, war „eine sehr richtige“, bilanziert Palmers-Eigentümer und HA-Geschäftsführer Tino Wieser im NÖN-Gespräch positiv.

„Alle Beteiligten haben einen tollen Job gemacht“. Vor allem, als es galt, die Maskenproduktion am Palmers-Areal in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) quasi von null auf hundert aus dem Boden zu stampfen.

Im Oktober hat Wieser die Aktion „65+“ ausgetüftelt (Gratis-Masken an die über 65-Jährigen) und dem Gesundheitsministerium vorgelegt. Vom Versenden von etwa 18 Millionen FFP2-Masken war die Rede. Geworden ist daraus nichts, die Verantwortlichen haben sich für die billigere China-Variante entschieden.

Mittlerweile ist der erste Ärger verflogen. Mit der Entscheidung der Regierung, in Öffis, beim Einkaufen und überall dort, wo der Zwei-Meter-Abstand nicht möglich ist, auf FFP2-Masken zu setzen, ist man voll im Geschäft.

37 Millionen FFP2-Masken von HA werden in Kürze in den Märkten von SPAR, Hofer und der REWE-Group landen. Weitere Maschinen werden bald angeschafft. Dadurch könne auch die Zahl der Arbeitsplätze in Wiener Neudorf von derzeit 200 auf etwa 300 erhöht werden, sagt Wieser. Derzeit produziert HA pro Tag im Schichtbetrieb etwa 350.000 FFP2-Masken.