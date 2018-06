Überraschend kam in der Vorwoche die Meldung, dass in der Hypo Noe Landesbank für Niederösterreich und Wien der Vorstand von drei auf zwei Personen verkleinert wird. Und zwar mit Ende November. Der Grund: Generaldirektor Peter Harold zieht sich in seiner Funktion aus privaten Gründen zurück und wird einfacher Mitarbeiter.

Harold legt seine Funktion per 30. November zurück. Ab Dezember werden dann die bisherigen Vorstände Wolfgang Viehauser und Udo Birkner ein Führungsduo bilden, so die Information der Bank, die zu 100 Prozent im Eigentum des Landes Niederösterreich steht. Viehauser wird künftig Sprecher des Vorstands und der Marktvorstand sein. Birkner wird Risiko- und Finanzvorstand.

Noch-Generaldirektor Peter Harold ist seit zehn Jahren als CEO an der Spitze der Landesbank, seine Ära startete im Mai 2008.