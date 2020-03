NÖN: Sie sind seit über einem Jahr Vorstandssprecher der HYPO NOE. Wie lautet Ihre Bilanz?

Wolfgang Viehauser: Wir haben 2019 einen Unternehmensentwicklungsprozess durchgeführt, in dem wir die Strategie der Bank noch klarer formuliert haben. Und wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr hinter uns, auch wenn ich noch keine Zahlen nennen darf. Wir sind in allen Geschäftsbereichen deutlich – und mehr als geplant – gewachsen.

Wie lautet die neue Strategie?

Wir sind die führende Bank zur Finanzierung öffentlicher Infrastruktur in Österreich - vom Kindergarten bis zum Gemeinde-Haus. Gleichzeitig sind wir spezialisiert auf die Finanzierung der Wohnträume der Menschen - vom Haus bis zur Wohnung. Unsere Mitarbeiter beraten nicht nur über die Finanzierung, sie begleiten auch das Bauprojekt und unterstützen bei den Landes-Wohnbauförderungen. Gleichzeitig finanzieren wir auch im Gewerbebereich und auch den genossenschaftlichen Wohnbau. Noch stärker als bisher begleiten wir Unternehmen in der Region und sind so Teil des Konjunkturmotors.

Warum war es notwendig, die Strategie zu schärfen?

Ich denke, dass man ein Unternehmen alle paar Jahre nach seinen Kernkompetenzen ausrichten muss, damit man die nach außen spürt.

Haben Sie weitere Filial-Neueröffnungen geplant? 2018 haben Sie ja eine in Stockerau eröffnet, jetzt gerade die im Universitätsklinikum St. Pölten finalisiert.

In Niederösterreich sind wir sehr gut abgedeckt. Wir sind jetzt dabei, die Filialen in unserem neuen Wohlfühl-Stil zu erneuern.

Gibt es hier konkrete Projekte?

Das ist ein laufender Prozess. Wir schauen uns auch an, ob unsere Standorte wirklich die besten im Ort ist. Und wir überlegen, verstärkt auch örtlich mit den Landeskliniken zu kooperieren, weil wird da enger zusammenwachsen wollen.

Es wird aber auch keine Filiale wegfallen?

Nein. Wir sind mit unserem Filialnetz zufrieden.

Andreas Treichl hat kürzlich vor einer längeren globalen Phase der Null- und Negativzinspolitik gewarnt, weil sich die Vermögensschere dadurch weiter öffne. Teilen Sie diese Ansicht?

Leider hat er da, glaube ich, recht, wenn wir unser Verhalten nicht ändern. Es liegt noch immer sehr viel Geld auf Sparbüchern und -konten. Und wir wissen alle, dass es dort nahezu unverzinst liegt. Das Geld verliert ja wegen der Inflation pro Jahr 1,5 bis 2 Prozent. Das klingt vielleicht nicht nach wahnsinnig viel. Aber wenn Sie 10.000 Euro liegen haben, dann sind in fünf Jahren knapp 1.000 Euro weg. Bei allem, was über drei Monatsgehälter, den berühmten Notgroschen, hinausgeht, sollte man auch an Veranlagung denken. Für langfristiges Sparen macht es Sinn, Wertpapiere zu kaufen. Dann würde das Vermögen auch wachsen. Das passiert aber leider bei einem Großteil der Bevölkerung nicht. Dadurch geht aufgrund der niedrigen Zinsen die Schere immer weiter auf. Denn der vermögendere Teil der Bevölkerung veranlagt sein Geld. Wir sehen auch in anderen Ländern, etwa in Norwegen, wo man nicht so konservativ veranlagt, dass das Vermögenswachstum bei der Durchschnittsbevölkerung deutlich größer ist als in Österreich.

Welche sind denn Ihre zwei größten Wünsche aus Sicht einer Regionalbank an die neue türkis-grüne Bundesregierung?

Was konkret vielen Menschen helfen würde, ist, die Grundbucheintragungsgebühr abzuschaffen. Diese Gebühr beträgt 1,1 Prozent vom Kaufpreis. Meistens benötigt man für den Immobilienkauf einen Kredit – und wenn man das Pfandrecht einträgt, kostet das nochmals 1,2 Prozent. Bei einem Kredit über 200.000 Euro sind das etwas über 4.000 Euro. Das abzuschaffen wäre eine vernünftige Lösung, die dem Bund gar nicht so viel Geld kosten würde.

Und der zweite Wunsch?

Als Bank versuchen wir, nachhaltig aufzutreten. Wir glauben auch, dass Banken hier eine wesentliche Rolle spielen. Sie kennen ja die Green and Social Bonds. Gäbe es hier von der Politik auch noch Anreize in diesem Bereich, etwa dass die Refinanzierung günstiger wird, dann könnte man die Nachhaltigkeit im Bankbereich weiter unterstützen. Das meiste passiert zwar auf europäischer Ebene, aber man kann auch im eigenen Land einiges machen. Dieser Vorteil käme auch wieder bei den Kunden an.