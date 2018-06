Parkplätze sind Mangelware. Mithilfe von Park.IT, entwickelt von der HTL Ybbs an der Donau, finden Autofahrer freie Plätze. Kostengünstig und innerhalb eines Tages können Parkplätze mit Sensoren ausgestattet werden. Jedes Gerät erkennt, ob ein Auto am Parkplatz steht oder keines. Diese Info wird dann über eine drahtlose Netzwerkinfrastruktur an den Server geschickt. Autofahrer können via App oder Auto-Infotainment-System dann leicht freie Plätze entdecken. Mit dieser Lösung können zudem auch Privat- oder Firmenparkplätze verwaltet werden. Funktionsfähige Prototypen der Parkplatzsensoren samt Softwareinfrastruktur und eine Basis-Version der App wurden dazu schon entwickelt.

Park.IT ist eines von 16 Projekten aus Schulen in ganz Niederösterreich, die heuer im Rahmen der Science Fair Niederösterreich, wo Schulen und Wissenschaft zusammentreffen, Ende Mai in St. Pölten vorgestellt wurden. „Diese Projekte haben Potenzial, in die Wirtschaft zu gehen“, so Martina Höllbacher, Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Forschung. Darüber hinaus werden auch die Schüler selbst interessant sein für die Wirtschaft. Immerhin: „Die Jugendlichen sind die nächste Generation der Gründerszene.“

Ein weiteres Projekt, das präsentiert wurde, sind beispielsweise die ferngesteuerten Scheuklappen. Bei Pferden – etwa im Sport – kann Stress zu Panik und das in weiterer Folge zu Unfällen führen. Durch schließbare Augenklappen auf einem standardisierten Zaumzeug kann ihnen die Sicht genommen werden, um sie zu beruhigen. Die HTL Mödling entwickelte dazu ein Steuerelement, das wie eine Armbanduhr getragen wird. Mittels Knopf wird die Vorrichtung aktiviert – und das ohne für das Pferd unangenehme Berührungen oder Geräusche. Eine Anzeige informiert, ob die Klappen geöffnet oder geschlossen sind.

Bei zahlreichen Projekten können junge Köpfe schon in der Schule ihr Talent unter Beweis stellen. Sie können Produkte entwickeln, die Potenzial für die Wirtschaft haben, und Erfahrungen sammeln, die erste Schritte auf dem Weg zu späteren Firmengründungen sein werden. Einige davon wurden im Rahmen der Science Fair in der FH St. Pölten, wo Schule mit Wissenschaft, Forschung konfrontiert wird, präsentiert. Da ging es zum Beispiel um ferngesteuerte Scheuklappen für Pferde, ein System, das bei der Parkplatzsuche hilft, oder Verbesserungen für ein Gerüst, das Bewegungen der Beine unterstützt. | Klaus Ranger

Eine Geschäftsidee für individualisierte, nachhaltige, kosmetische Produkte konnte im Rahmen des Projekts DIY-Shampoo und Naturkosmetika der LBS St. Pölten entwickelt werden.

Und: Beim Motion Assisting Tool der HTL Mödling ging es darum, Menschen, die nach Knie-Operationen oder Therapien in diesem Bereich eingeschränkt oder kraftlos sind, zu helfen. Mit einem Motor werden Bewegungen der Beine unterstützt. Dazu erkennen Sensoren die Bewegung, ein Mikrocontroller wertet die Signale aus und schaltet den Motor ein. Nach einer Einweisung durch die Firma Ottobock zur Orthetik wurde ein bereits vorhandenes Gerüst durch zusätzliche elektronische und mechanische Komponenten modifiziert.