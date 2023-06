EVN will Tarife um bis zu 20 Prozent senken

Die EVN KG gab am Mittwoch via Aussendung bekannt, dass Kundinnen und Kunden, die zum 30. Juni 2023 einen aufrechten Vertrag haben, im zweiten Halbjahr 2023 maßgeschneiderte Angebote für Neuabschlüsse angeboten bekommen. Diese würden einer Preissenkung von 15 bis 20 Prozent entsprechen – wie die NÖN bereits berichtete (26. Mai 2023). „Diese Nachbesserung wird selbstverständlich auch dort stattfinden, wo sich treue EVN-Kunden wieder für die EVN entschieden haben“, heißt es von EVN-Sprecher Stefan Zach. Im Klartext: Auch die über 200.000 vormals „Klassik“-Kunden etwa, die gekündigt wurden und bereits den Alternativtarif „Optima Garant 12 Natur“ gewählt haben, werden von diesen Preissenkungen profitieren.

„Wenn die derzeitige internationale Preissituation stabil bleibt, kommt es dadurch zu einer Entlastung in dreistelliger Millionenhöhe“, sagt Herwig Hauenschild, Geschäftsführer der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG. Details müssten jedenfalls noch im Rahmen der EnergieAllianz Austria gemeinsam mit Wien Energie und Energie Burgenland erarbeitet werden.

Mikl-Leitner: Preissenkungen seien „längst überfällig“

Als „längst überfällig“ sieht Landeschefin Johanna Mikl-Leitner diesen Schritt der EVN. „Ich habe in der aktuellen Situation überhaupt kein Verständnis, wenn sich Energieversorger ein Körberlgeld auf Kosten unserer Landsleute verdienen. Daher müssen sich die gesunkenen Großhandelspreise auf den Stromrechnungen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher so schnell und deutlich wie möglich bemerkbar machen“, so Mikl-Leitner in einer schriftlichen Reaktion. Je schneller die Preissenkungen der EVN bei den Landsleuten ankommen, desto besser.

Sinken die Großhandelspreise in den kommenden Monaten weiterhin, erwarte sich Mikl-Leitner, dass die EVN-Führung darauf umgehend reagiert. „Darauf werden wir sehr genau achten.“

Opposition einigt sich auf EVN-Sonderprüfung durch Landesrechnungshof

Die von den NEOS angekündigte EVN-Sonderprüfung auf Preiskalkulation und Stromherkunft wird nun mit den Stimmen der SPÖ und Grünen-Mandatare die nötige Antragsstärke (19) haben und bei der nächsten Landtagssitzung eingebracht.

Ziel sei, dass die Energiepreise sinken, hatte NEOS-Landessprecherin Indra Collini am Dienstag gesagt. Die Grünen signalisierten prinzipiell Unterstützung für den Antrag, würden aber einen kürzeren Weg bevorzugen. Die EVN-Vorstände sollten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und dem Ersten Landtagspräsidenten Karl Wilfing (beide ÖVP) die Preiskalkulation offenlegen, forderte Landessprecherin Klubobfrau Helga Krismer.

Mit der Gier von Energiekonzernen und horrenden Strompreisen für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, während Aktionären eine Sonderdividende von über 110 Millionen Euro in den Rachen geworfen werde, müsse „endlich Schluss sein“, betonte SPÖ-NÖ-Klubchef Hannes Weninger am Mittwoch. Zudem brauche es einen Heizpreisstopp und faire sowie leistbare Energiepreise. Auch der SPÖ-Klub wird den Antrag auf EVN-Sonderprüfung unterstützen.