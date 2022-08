Werbung

Bis 2040 ist es noch eine ganze Weile. Aber es dauert noch diese 17 Jahre, bis die von Tierschützern kritisierten Vollspaltenböden in der Tierhaltung verboten werden. Doch die Schweinehaltung geht auch anders: Natürliche Lebensbedingungen im Freien statt Stall mit Vollspaltenboden.

Helmuth Raser von der Landwirtschaftskammer NÖ spricht von rund 130 veterinärrechtlich bewilligten Betrieben in NÖ, die das tun. Grundsätzlich ist jedes Schwein im Freiland haltbar, wobei Rassen mit Pigmentierung wie Mangalitza oder Turopolje einen Vorteil haben: Sie bekommen nicht so leicht einen Sonnenbrand. Die 130 Betriebe sind meist Einzelkämpfer und in keinem Verband organisiert. Das Waldviertel ist, so Raser, der „Hotspot der Freilandschweinehaltung“.

Bei der Freilandhaltung gibt es keine Krankheiten, daher bekommen die Schweine auch keine Medikamente Ronald Binder

Einer der Einzelkämpfer ist Ronald Binder aus Oberneustift im Bezirk Zwettl. Der gelernte Zimmermann verwirklichte seinen Traum, von der Landwirtschaft leben zu können, und begann 2014 mit Freilaufschweinen der Rassen Duroc und Turopolje, auf die er durch Bekannte aus dem Bezirk Horn aufmerksam wurde. Diese Rassen haben eine höhere Fleischqualität, da sie intramuskuläres Fett aufbauen, das für mehr Geschmack sorgt. Und die Schweine im Freien wachsen viel langsamer. Statt nach etwas mehr als fünf Monaten sind sie erst nach einem Jahr schlachtreif.

Binder hat auch Zuchtsauen und einen Eber und sorgt so für eigenen Nachwuchs. Er vermarktet seine Schweine selbst. Frischfleisch gibt es auf Vorbestellung, weiters gibt es Leberpastete, Grammelschmalz, Bratenfett und Schmalz sowie Geselchtes, das er selbst kalt räuchert. Und noch etwas betont der engagierte Landwirt: „Bei der Freilandhaltung gibt es keine Krankheiten, daher bekommen die Schweine auch keine Medikamente.“ Vielleicht ist dies deshalb möglich, weil sie in ihrem natürlichen Lebensraum leben.

Einen kleinen Zusammenschluss gibt es aber doch: Josef Schiefer aus dem Bezirk Horn ist Obmann des „Waldviertler Freilandvereins“. Dieser umfasst zehn Bauern im gesamten Waldviertel, die normale Hausschweine im Freien halten und dies fast ausschließlich für die REWE-Marke „Ja! Natürlich“ machen. Auch er unterstreicht, dass diese Art der Haltung dem Tierwohl entspricht, dass es fast keine Ausfälle gibt und dass man keine Antibiotika und kaum den Tierarzt braucht.