NÖN: Die Kernaufgabe der APG ist es, dafür zu sorgen, dass immer so viel Strom erzeugt wie verbraucht wird. Was passiert, wenn das nicht gelingt?

Gerhard Christiner: Versorgungssicherheit steht im Fokus unseres Handelns. Die sichere Stromversorgung, die von vielen als selbstverständlich wahrgenommen wird, ist für uns oft ein Balanceakt, weil zu jeder Sekunde genau soviel Strom vorhanden sein muss wie verbraucht wird. Das Qualitätskriterium der Stromerzeugung ist die Frequenz. Wenn das Gleichgewicht aus der Balance kommt, verändert sich diese, und das kann im Worstcase zu Ausfällen führen.

Ein Blackout wäre die Folge?

Christiner: Der Blackout ist ein Thema, das wir sehr ernst nehmen müssen. Unser Job ist es, dieses Szenario zu verhindern. Deshalb kämpfen wir auch dafür, dass Gaskraftwerke nicht eingemottet werden. Denn diese Form der punktgenauen Energie-Erzeugung können wir noch nicht durch erneuerbare Energiequellen ersetzen. Die Energie-Erzeugung eines Gaskraftwerks kann ich planen, Energie aus Wind muss ich nutzen, wie sie kommt. Wir brauchen ein Back-up, wenn uns die Erneuerbaren im Stich lassen.

Heißt das, dass man sich auf erneubare Energie nie ganz verlassen kann?

Christiner: Darauf verlassen können wir uns erst, wenn wir die Überschüsse, die wir produzieren, einspeichern und bedarfsgerecht verarbeiten können. Wir werden in Zukunft massive Überschüsse produzieren. Um diese nicht zu verlieren, braucht man Pumpspeicherkraftwerke oder andere Formen der Energiespeicherung. Aber in den nächsten zehn Jahren sehe ich keine Chance, dass wir uns ganz darauf verlassen werden können. Das wäre fahrlässig. Wir unterstützen natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energie, aber wir alle brauchen eine Versicherung. Strom ist die Lebensgrundlage unserer Volkswirtschaft.

Wie sorgen Sie dafür, dass es zu keinen Ausfällen kommt?

Christiner: Der Stromhandel passiert immer einen Tag im Voraus. Wir wissen genau, wie viel Strom morgen wo fließen soll. Anhand dieser Daten simulieren wir den kommenden Tag und korrigieren gegebenenfalls vorhandene Netzengpässe. Sollte es unerwartete Abweichungen geben, werden Regelmechanismen in Gang gesetzt. Wir haben Kraftwerke unter Vertrag, mit denen wir eine Differenz ausgleichen können – wie ein Notarzt quasi.

Was sind Gründe, dass das System ins Wanken gerät?

Christiner: Das System ist in einem massiven Umbau. NÖ hat den Klima- und Energiefahrplan und verfolgt klare Ziele für den Ausbau von Wind- und PV-Anlagen, Österreich will bis 2030 100 Prozent des Stromverbrauchs – bilanziell — aus erneuerbarem Strom erzeugen. Man hat den Druck durch den Klimawandel und will schnell PV- und Windparks errichten. Die Stromnetze und Kraftwerke der Vergangenheit waren aber darauf abgestimmt, dass die kalorischen Kraftwerke den Verbrauch decken. Die Herausforderung ist jetzt, dass wir viele Windräder vor allem im nördlichen Weinviertel haben, dort aber keine Verbraucher in der Dimension. Der Strom muss zu Verbraucherzentren transportiert werden.

Es muss also an die erneuerbare Energie angepasst werden?

Christiner: Ja, das ist ein schwieriges Unterfangen. Da gibt es Widerstände von Bürgern gegen den Bau von Leitungen. Das Verständnis für den Umbau ist zum Teil leider nicht gegeben. Wir haben im Netzbereich schon massive Engpässe. Das geht so weit, dass wir oft zu Spitzenzeiten die Energie aus Windkraftanlagen nicht mehr abtransportieren können, weil die Leitungen zu schwach oder nicht vorhanden sind. Deshalb haben wir Investitionspakete geschnürt.

Was wird konkret getan, um die Infrastruktur an erneuerbare Energie anzupassen?

Christiner: Unser größtes Projekt in NÖ ist aktuell die Weinviertelleitung. Im Bereich Neusiedl an der Zaya bauen wir mit der EVN ein Umspannwerk. Das gesamte Projekt hat ein Volumen von mehr als 200 Millionen Euro. Allein heuer investieren wir in NÖ 100 Millionen Euro in die Strominfrastruktur. Bis 2030 sind es 400 Millionen Euro.

Was wird mit diesem Geld noch gebaut?

Christiner: Wir haben ein weiteres großes Projekt in Bau, ein Umspannwerk in Ternitz. Und dann gibt es Projekte überall dort, wo die Windparks entstehen. Die entstehen oft in sehr dünn besiedelten Gebieten. Da muss man Möglichkeiten schaffen, die erzeugte Energie in das Höchstspannungsnetz zu bringen. Dann verteilen wir den Strom in ganz Österreich. Projekte gibt es auch in Bisamberg, Dürnrohr oder Ernsthofen.

Kommt es durch die Coronakrise zu Verzögerungen?

Christiner: Nein, zum Glück nicht. Wir haben kaum Verzögerungen im Um- und Ausbau. Wir hatten nur eine kurze Bauunterbrechung. Mit unseren Investitionen können wir einen Beitrag dazu leisten, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Projekte, die wir haben, generieren eine hohe nationale Wertschöpfung. Die Krise ist sicher keine Chance für irgendetwas, aber wenn man etwas Positives sehen will, dann ist es das, dass wir jetzt sagen, wir gehen den konsequenten Weg Richtung erneuerbare Energie und bekämpfen – vereinfacht gesagt – damit auch den Klimawandel. Deshalb werden wir unsere Projekte auch wie geplant umsetzen.

Wie weit ist der Ausbau erneuerbarer Energie in NÖ?

Christiner: Über das Gesamtjahr gesehen, ist NÖ in der glücklichen Lage, dass es sich mit erneuerbaren Energien versorgen kann. Es gibt aber auch Tage, wenn kein Wind geht, an denen NÖ Strom zukaufen muss.

Welche Auswirkung hat die Coronakrise auf den Stromverbrauch?

Christiner: Heuer werden wir einen leichten Rückgang verzeichnen. Aktuell sind wir bei einem Minus von 13 bis 14 Prozent im Vergleich zum Mai 2019. Aber wenn man dekarbonisieren will (Anmerkung: Umstellen auf eine Wirtschaftsweise mit reduziertem CO -Ausstoß), geht alles Richtung erneuerbarem Strom. Wir werden in Zukunft also mehr Strom verbrauchen.