Flughafen-Vorstand Günther Ofner: "Die 3. Piste ist nicht abgesagt"

NÖN: Hoteliers und Seilbahnbetreiber beklagen die steigenden Energie- und Rohstoffkosten und erhöhen die Preise. Ziehen Sie als Flughafen Wien auch nach?

Günther Ofner: Da wir selbst Sonnenstrom erzeugen, trifft uns das nicht so hart. Die Flughafentarife werden nicht von uns festgelegt, sondern von der obersten Zivilluftfahrtbehörde, jeweils für ein Jahr im Vorhinein, 2022 ändert sich also nichts mehr. In den kommenden Jahren werden sie sich im Wesentlichen an der Inflation orientieren.

Wie läuft das aktuelle Geschäft?

Die Passagierzahlen haben zuletzt stetig zugenommen. Aktuell liegen diese bei etwa 70 Prozent des Vorkrisenniveaus, also noch ein Stück weit unter den Rekordwerten des Jahres 2019.

Flugtickets haben sich im April um 40 Prozent verteuern. Rechnen Sie mit weniger Fluggästen im Sommer?

Nein, denn die Reiselust der Österreicher ist größer denn je und wir rechnen auch im Sommer mit Passagierzuwächsen. Die Rekordwerte von vor der Corona-Pandemie werden wir aber heuer noch nicht erreichen. Der Flughafen Wien ist jedenfalls operativ auf den zu erwarteten Sommerreiseverkehr gut vorbereitet.

Welche Destinationen boomen derzeit besonders stark?

Die Österreicher wollen endlich wieder einen entspannten Sommerurlaub genießen. Mit dem weitreichenden Wegfall der Corona-Reisebeschränkungen vor allem in Europa sind Flugreisen wieder bequem möglich und im heurigen Sommer sind vor allem Mittelmeerdestinationen gut gebucht. Auch Nordamerika entwickelt sich immer besser, nach Asien sind Reisen aufgrund der dortigen Covid-19-Reisebeschränkungen nach wie vor noch nicht ganz einfach möglich.

Der Flughafen Wien will bis 2030 klimaneutral werden. Das heißt, die dritte Piste ist komplett abgesagt?

Bereits ab 2023 wird der Flughafen Wien als Vorreiter in der Branche seinen Betrieb CO2-neutral führen. Österreichs größte Photovoltaikanlage am Flughafen erzeugt an sonnigen Tagen mehr Strom, als das gesamte Flughafensystem verbraucht, wir beziehen CO2-neutrale Fernwärme und haben mit zahlreichen weiteren CO2-Reduktionsmaßnahmen rund 40 Prozent des Energieverbrauchs eingespart. Die 3. Piste ist nicht abgesagt, sondern verschiebt sich pandemiebedingt zeitlich nach hinten. Aus heutiger Sicht wird die Luftfahrt global wieder wachsen, denn der Wunsch der Menschen nach Mobilität ist ungebrochen, die Passagierzahlen werden zunehmen, denn 80 Prozent der Weltbevölkerung sind noch nie in einem Flugzeug gesessen, werden das aber bald tun. Auch am Flughafen Wien kann jeder Passagier, der es will, bereits klimaneutral fliegen, dank alternativer, CO2 neutraler Treibstoffe.

Sie werden als neuer Aufsichtsratschef der Österreichischen Staatsholding ÖBAG kolportiert. Wie werden Sie dieses Amt auslegen?

Die Hauptversammlung der ÖBAG wird Ende Juni 2022 über die Nachwahl in den Aufsichtsrat entscheiden. Bitte um Verständnis, dass ich mich daher dazu nicht äußere.

Welche Vision haben Sie für Österreichs Industrie?

Wir müssen alles tun, um im harten globalen Wettbewerb zu bestehen und Arbeitsplätze im Land zu schaffen bzw. zu halten. Unser Wirtschaftsstandort braucht daher bestmöglichen Rahmenbedingungen. Innovation, Forschung, Digitalisierung, wettbewerbsfähige Energiepreise, Fachkräfteaus- und Weiterbildung und raschere Genehmigungsverfahren und weniger bürokratische Hürden sind wesentliche Eckpfeiler dafür.