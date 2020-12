NÖN: Die Coronakrise hat die Welt verändert. Hat sie auch die Raiffeisen Holding NÖ-Wien verändert?

Erwin Hameseder: Die Bankwirtschaft ist unzweifelhaft ein Teil der kritischen Infrastruktur, das hat sich sehr schnell zu Beginn der Krise bewiesen. Als die Menschen verunsichert waren und in die Banken geströmt sind, bis sie gesehen haben, dass alles ganz normal weiterläuft und Bargeld auch weiterhin verfügbar ist. Seitdem bewegt sich alles in geordneten Bahnen, was die Kundenbetreuung anbelangt. Wir sind bis dato gut durch die Krise gekommen, weil wir gerade in Krisenzeiten als Regionalbank sehr hohes Kundenvertrauen spüren. Außerdem ist es uns gelungen, den Kunden durch das Einschalten des Digital-Turbos deutlich mehr Kontaktmöglichkeiten anbieten zu können. Auch die persönliche Betreuung ist mit klaren Schutzvorkehrungen weiterhin möglich, denn die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden muss immer an oberster Stelle stehen.

Die Digitalisierung wird die Banken auch nach Corona prägen.

Hameseder: Zunehmend mehr Kunden wählen den digitalen Zugang, das funktioniert ganz hervorragend. Für uns ist das eine ganz klare Bestätigung, dass es kein Entweder-oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch. Wir brauchen den direkten, persönlichen Zugang nach wie vor, aber wir brauchen auch den digitalen Zugang, wo der Kunde 24 Stunden für sich wählt, wie er Bankgeschäfte abwickeln will. Im Unterschied zu den Digitalbanken waren wir aber auch in den vergangenen Monaten persönlich für unsere Kunden da – wenn es beispielsweise um die Beratung bei den von der Regierung beschlossenen Hilfspaketen, etwa die AWS-Garantien und die Überbrückungskredite, ging.

Inwiefern haben Sie den Eindruck, dass die Corona-Krise das Vertrauen in das Regionale gestärkt hat?

Hameseder: Ich bin stolz, weil die vergangenen Monate unser Geschäftsmodell bestätigt haben. Aber das Regionale alleine reicht heute nicht mehr aus. Es gibt ganz klar auch einen Trend zu digitalen Finanzlösungen – vor allem bei jüngeren Kunden. Wir müssen also beides – Regionalität und digitale Produkte – gleichwertig anbieten.

Die Filialen haben in der Krise an Stellenwert verloren – jeder hat gesehen, dass man Bankgeschäfte von Zuhause aus erledigen kann. Führt das zu mehr Schließungen?

Hameseder: Filial-Schließungen wird man nie verhindern können. Ich sage immer: Nicht die Bank schließt die Bankstelle, sondern die Kunden selbst, wenn sie in einer Ortschaft die Bankstelle nicht mehr aufsuchen. Aber wir sind überzeugt, dass virtuelle Banken nicht ausreichen, sondern dass die Kunden nach wie vor den direkten persönlichen Zugang wünschen. Da liegt es in unserer Verantwortung, die Bankstellen so auszugestalten, dass es eine Freude ist, herzukommen, um mit der persönlichen Beraterin oder dem persönlichen Berater die eigenen Finanzgeschäfte vertraulich zu besprechen.

Als Genossenschaftsbank hat Raiffeisen eine besondere soziale Verantwortung. Wie nehmen Sie sie wahr?

Hameseder: Genossenschaftsbanken nach dem System Raiffeisen – mit unserem Werteprofil – sind gerade in Zeiten großer Herausforderungen enorm wichtig. Raiffeisen ist ja aus der Not heraus im ländlichen Raum gegründet worden. In dieser Tradition haben wir schon vor der Pandemie an Projekten gearbeitet, die den ländlichen Raum als Lebensraum für die Zukunft sichern. Das geht weit über das Bankgeschäft hinaus. Es beginnt beim Wohnen, geht hinein in Mobilitätsfragen bis hin zu Förderungen von jungen Menschen und den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Ein Beispiel: Wenn wir in Zukunft eine Bankstelle schließen müssen, behalten wir das Haus, statten es mit tollem Internet-Zugang aus und stellen es Jung-Unternehmerinnen und Jung-Unternehmern zur Verfügung. Das bringt einen echten Mehrwert. Ein anderes Beispiel ist E-Car-Sharing, wie es beispielsweise die Raiffeisenbank Wienerwald möglich macht. Oder auch die Erhaltung des Agrana-Zuckerwerks in Leopoldsdorf. Wir haben hier in einem gemeinsamen Schulterschluss zwischen Raiffeisen, Spitzenpolitik, Landwirtschaftskammer und Bauern 150 Arbeitsplätze und hohe regionale Wertschöpfung, die sonst weg gewesen wären, gesichert.

Nachhaltig?

Hameseder: Ja, wenn wir die Rübenmenge kriegen.

Wie beurteilen Sie die Krisenperformance der Regierung?

Hameseder: Österreich ist im Vergleich zu anderen Ländern bis dato gut durch die Krise gekommen. Die Bundesregierung hat rasch Hilfspakete geschnürt, angefangen von der Kurzarbeit bis zur gezielten Förderung von Unternehmen. Wir können stolz drauf sein, dass das so funktioniert hat. Ja, in der Kommunikation sind auch Fehler begangen worden, das hat aber nicht dazu geführt, dass der Erfolg der Krisenarbeit geschmälert worden wäre.

Rechnen Sie 2021 mit einer Verschärfung der Situation und beispielsweise einer Pleitewelle?

Hameseder: Am stärksten getroffen sind die Dienstleistungsbetriebe. Bei Veranstaltern und insbesondere Hotellerie und Gastronomie hinterlassen die Lockdowns unglaubliche Spuren, keine Frage. Da bin ich unserem Bundeskanzler und der Regierung sehr dankbar, dass sie hier klare Botschaften gegeben haben, wie man hilft, und dass jetzt diese Hilfen auch rasch ankommen. Trotzdem ist es eine Herausforderung für die Banken, denn es gibt eine sehr scharfe Regulatorik – und es gibt Unternehmen, deren wirtschaftliches Überleben nicht gesichert ist. Ich hoffe, dass diese Situation auch seitens der politischen Verantwortungsträger zu einem Nachdenken führt. Die Regulatorik, so wie wir sie derzeit in einigen Bereichen haben, kann in Krisen ungewollt verschärfend wirken. Man kann nicht auf der einen Seite erwarten, dass Banken Kredite geben, wenn Kunden schon ein schlechteres Rating haben, und ab 2023 mit Basel IV deutliche Eigenmittelverschärfungen eingeführt werden.

Sie fordern eine Entschärfung von Basel IV?

Hameseder: Ich bin sicher, dass die Politik die richtigen Entschärfungen an der richtigen Stelle vornehmen wird. Das brauchen wir, damit die Finanzierungen auch bei den Kunden ankommen. Und dann geht es darum, jene Unternehmen herausfiltern und weiter zu unterstützen, die diese Krise überleben können. Das Aufzeigen des Weges aus der Krise ist ein ganz wesentlicher Punkt.

Sie haben nicht die Sorge, dass durch Kurzarbeit & Co. gewisse Pleiten verschleppt werden?

Hameseder: Das kann man nie ausschließen. Und dass heuer Insolvenzen verzögert worden sind, ist klar. Ich betone aber noch einmal, dass es notwendig ist, sich durch genaue Analysen auf Kundenebene anzusehen, ob es Aussicht auf Besserung nach der Krise gibt oder nicht.

Hat sich das Anlegerverhalten durch die Krise geändert – was bleibt beispielsweise vom Gold-Boom?

Hameseder: Die Stimmung auf den internationalen Finanzmärkten ist durch den Beginn der Impfaktionen in den USA und in Großbritannien wieder positiv. Und diese positive Stimmung bringt Investitionen und neue Arbeitsplätze. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto positiver wird diese Stimmung sein. Ich gehe auch davon aus, dass der Immobilien-Boom anhält – zumindest, solange es Negativzinsen gibt. Und was Gold angeht: Das ist für Leute, die es sich leisten können, wer hier kurzfristig planen muss, sollte die Finger davon lassen. Generell sparen die Leute in der Krise mehr.

Sie haben 2018 für Raiffeisen eine Verjüngungskur angekündigt. Mit dem Ziel, dass 2025 jeder vierte Funktionär unter 35 ist. Wie geht es Ihnen damit?

Hameseder: Es geht mir noch immer zu langsam. Aber da hat uns auch Covid-19 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Jugend überzeugst du nur dann, wenn du sie direkt erreichst. Das war heuer nicht möglich – digital funktioniert das kaum. 2021 hoffen wir, dass wir im zweiten Halbjahr wieder ein Jugend-Symposium machen können.

Wie steht es um das zweite Ziel – den Frauenanteil bei den Funktionären bis Ende 2020 auf 25 Prozent zu erhöhen?

Hameseder: Wir haben auch dieses Ziel leider nicht erreicht. Spätestens 2022 muss es aber soweit sein. Mehr als die Hälfte unserer Gesellschaft sind Frauen – und es ist nicht einsehbar, dass sich das in unseren Gremien nicht widerspiegelt.

Haben Sie eine Erklärung, warum es so schwer ist, den Frauenanteil zu erhöhen?

Hameseder: Wir waren bei 12 Prozent und haben den Anteil nun in etwa verdoppelt. Das freut mich, auch wenn es noch deutlich zu wenig ist. Vermutlich hat es mit der Tradition zu tun, dass in unseren Banken vor Ort immer Männer die Spitzenfunktionäre gestellt haben.