NÖN: „Nachhaltigkeit“ und „Regionalität“ liegen bei Politikern, Unternehmern und Konsumenten hoch im Kurs. Galt früher regional als etwas kleinkariert und bieder, hat sich das stark gedreht – nicht nur durch Corona. Was steckt hinter dieser Mode?

Herbert Greisberger: Nachhaltigkeit hat sich vom Schlagwort zum bewussten Handlungsmotiv entwickelt. Vielen Menschen ist die Herkunft und Erzeugung ihrer Produkte wichtiger geworden und dass sie der Wegwerfgesellschaft etwas entgegensetzen. Das ist auch vernünftig in allen Dimensionen, auch ökonomisch. Unsere Website „Wir-leben-nachhaltig.at“ unterstreicht diese Entwicklung mit enorm steigenden Zugriffszahlen. Im gesamten deutschsprachigen Raum ist sie dieNummer eins, wenn Sie nach dem Stichwort Nachhaltigkeit suchen. Dort finden Sie Tipps rund um Nachhaltigkeit: vom Wäschewaschen bis zum Reisen.

Aber was heißt „nachhaltig“?

Greisberger: Dass diese Handlungsweise von langer Dauer sein kann. Es kommt aus der Forstwirtschaft, wo ein nachhaltiges Bewirtschaftungssystem nur so sein kann, dass auch Bäume nachwachsen. Wenn Sie nur davon leben, Bäume zu Geld zu machen, dann ist das sicherlich nicht nachhaltig. Von daher kommen das Wort und auch das Denken. Eine Handlung muss multiplizierbar sein, und sie muss dauerhaft sein können. Die Regionalität ist mit Nachhaltigkeit gewissermaßen verbunden: Wenn Sie eine Tomate aus Südamerika kommen lassen, kann das nicht nachhaltig sein, das versteht auch jeder.

Was braucht der Konsument, um nachhaltige, regionale und klimaschonende Kaufentscheidungen treffen zu können?

Greisberger : Ich bin als Ökonom ein Freund der ökosozialen Steuerreform und einer Bepreisung der CO2-Emissionen. Als Konsument können Sie vieles nicht leicht wissen. Vieles ist unüberschaubar. Was Sie wissen können, ist der Preis eines Produkts. Darum ist die CO2-Bepreisung sinnvoll, weil dann ist die Klimabilanz im Preis abgebildet, ebenso wie eine klare Kennzeichnung. Natürlich führt das zu Preiserhöhungen klimafeindlichen Verhaltens, aber das ist der Sinn der CO2-Bepreisung.

Niederösterreich verbraucht stetig mehr Energie. Ist die Energiewende allein mit Wind-, Wasser- und Sonnenkraft zu stemmen?

Greisberger: Der Energieverbrauch ist seit 2000 um etwa 25 Prozent in Niederösterreich gestiegen. Dieser Trend ist weitgehend ungebrochen. Dennoch ist die Effizienz das erste Gebot, und das zweite sind die erneuerbaren Energieträger. Bei den Erneuerbaren gibt es nicht die eine Lösung, die alle Probleme löst. Dieses Denken hat es vielleicht früher gegeben, bei der Vorstellung der Atomkraft oder der Kernfusion. Aber realistisch ist das nicht. Der Energie-Technologiemix wird sich aus sehr vielem zusammensetzen. Photovoltaik wird eine große Rolle spielen, der Wind, Biomasse und Wasserkraft spielen sie schon. Energie wird nicht nur inländisch sein, es wird auch nach wie vor ein europäischer Strommarkt und globaler Energiemarkt existieren. Dieses Zusammenwirken macht es möglich, dass wir die enorm engagierten Klimaziele erreichen, wie sie die Europäische Union hat und wie sie Österreich und Niederösterreich haben.

Der NÖ-Umweltanwalt Thomas Hansmann sagt, vor Effizienz-Maßnahmen und Erneuerbaren Energien müssen wir vorrangig 50 Prozent Energie einsparen, um die Klimaziele zu erreichen. Hat er recht?

Greisberger: Da hat er vollkommen recht. Die Frage des Energiesparens ist: Muss es wirklich sein? Homeoffice ist da ein sehr gutes Beispiel: Muss ich wirklich ins Büro oder kann ich die Arbeit von zuhause machen? Zweite Frage wäre: Wie fahre ich ins Büro? Das wäre die Effizienz. Und das Dritte wäre dann: Wie erzeuge ich die Energie, mit der ich ins Büro fahre? Das wären die Erneuerbaren. Das stimmt schon. Aber wie die Daten in Österreich, der EU oder weltweit zeigen: Wir haben große Erfolge bei den Erneuerbaren, aber wenig Erfolge, was die Reduktion des Energieverbrauchs betrifft. Das sind nur die nackten Zahlen. Energieverbrauch ist nicht per se negativ, weil das auch eine wirtschaftliche Dynamik zeigt, und manche Energie-Einsparungen würde ich auch nicht als solche bezeichnen. Natürlich könnte Österreich die Klimabilanz retten, indem die Voest nach Japan oder nach China zieht. Aber davon halte ich wenig. Damit verbunden wäre ein großer Verlust von Arbeitsplätzen und eigentlich ein Mehr an CO2-Emissionen. Es müssen immer das Energiesparen und die Energieeffizienz die ersten Schritte sein, und dann der Ausbau der Erneuerbaren.

Ein deutsches Institut hat kürzlich aufgezeigt, dass der Hauptgrund, warum sich Menschen eine PV-Anlage anschaffen, ist, weil der Nachbar auch eine hat.

Greisberger: Hinter dem Photovoltaik-Erfolg steckt viel Mundpropaganda: Man erzählt es weiter, es ist wirtschaftlich, zeigt Umweltbewusstsein und macht einfach Sinn. Außerdem hat Photovoltaik den Vorteil, dass man sie auch sieht. Sie wirkt in der Nachbarschaft ansteckend. Das macht zwar manchmal dem Stromversorger Schwierigkeiten, weil zu viel Energie an einem Energiestrang ist. Aber solche Schwierigkeiten haben wir gern. Innovationen sind oft ein soziales Phänomen. Die Studie bestätigt auch, dass Photovoltaik weniger mit Einkommen und Sonnenstunden zu tun hat, als man denkt. Wenn man über die NÖ-Regionen fliegt, sieht man im Most- und Waldviertel viele Photovoltaik-Anlagen und in anderen vielleicht viele Schwimmbäder, aber wenig Photovoltaik-Anlagen. Ginge es nur nach Einkommen und Sonnenstunden, müsste das Wiener Umland und das Industrieviertel die meisten PV-Anlagen in Niederösterreich haben. Ganz konträr dazu: Die meisten befinden sich im Wald- und Mostviertel.