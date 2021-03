NÖN: Ihre Ankündigung, dass Merkur zu Billa Plus wird, hat für einige Verwunderung gesorgt. Warum machen Sie das?

Michael Paterno: Das ist Teil einer längerfristigen Strategie. Wir möchten, dass in Zukunft die Billa-Märkte bestmöglich an die lokalen Kundenbedürfnisse angepasst sind. Es geht weniger darum, einen Standort Billa oder einen Standort Merkur zu haben, sondern den richtigen Billa und den richtigen Billa Plus für die jeweilige Kundschaft vor Ort.

Die Einsparungspotenziale sind natürlich auch ein Grund.

Paterno: Tatsächlich ist es so, dass wir in der Zentrale in Wiener Neudorf bereits im vergangenen Jahr Synergien aus der Zusammenlegung der Organisationen gezogen haben. Diese Einsparungen nutzen wir, um Filialen zu modernisieren und uns leistungsstärker für die Kundinnen und Kunden aufzustellen. Wir wollen weniger Administration, stattdessen mehr Leistung für die Kunden.

Hamed Mohseni: Diese Einsparungen in der Zentrale haben letztes Jahr stattgefunden. Es wird keine weiteren geben. Im Filialbetrieb sind keine Einsparungen vorgesehen.

Wie wird die Umstellung von Merkur auf Billa Plus stattfinden – beispielsweise in der neuen Merkur-Filale im Süden St. Pöltens?

Paterno: Es bleibt alles besser. Merkur hat seine Stärken, hier in St. Pölten zum Beispiel ganz spezifische Sortimentstärken, Feinkosttheken, eigenproduzierte Salate, eine eigene Konditorei. Das sind alles Leistungsmerkmale von Merkur, die der Kunde auch im Billa Plus wiederfinden wird. Dazu kommt, dass wir aus gemeinsamer Kraft noch mehr Eigenmarken-Sortimente bieten können. Uns geht es auch um die Individualisierung vor Ort. Wir haben regionale Scouts geschaffen, die verstärkt Produkte aus der näheren Umgebung einkaufen werden. Das sind in St. Pölten andere als beispielsweise in Wiener Neustadt. Gerade mit solchen Produkten werden die Märkte weiter verbessert. Generell gibt es jetzt mehr Entscheidungskompetenz in den Bundesländern.

Wann wird es die ersten Billa Plus-Märkte geben?

Paterno: Die Umsetzung erfolgt ab April. Abgeschlossen wird sie bis Mitte des Jahres sein.

Es gibt kleine Städte wie Gmünd, in denen Billa und Merkur direkt neben einander liegen. Wird da ein Standort geschlossen?

Paterno: Die Zusammenlegung von Billa und Merkur dient nicht dazu, das Netz auszudünnen. Im Gegenteil, wir sehen in Summe weiterhin Wachstumsmöglichkeiten, gerade in Niederösterreich.

Mohseni: Wir sperren keine Standorte zu, wir eröffnen neue: Heuer sind fünf neue Märkte in Niederösterreich geplant, weitere 14 werden renoviert. Teilweise wird es auch Flächenerweiterungen geben.

Der Lebensmittelhandel ist ein Gewinner der Corona-Krise. Welche Lehren nehmen Sie mit?

Paterno: Ja, die Umsätze sind gestiegen. Aber auch die Kosten beispielsweise durch die Corona-Hygienemaßnahmen. Dazu kommt, dass sich der Warengruppenmix stark verschoben hat. Fertige Sandwiches, Fertigsalate und Co. haben wir als Folge des vermehrten Homeoffice sehr wenig verkauft. Dafür zum Beispiel mehr Konserven oder Nudeln. In Summe ist es so, dass wir bei mehr Umsatz trotzdem Umsatz auf den eher ertragsschwächeren Produkten gesteigert haben. In Summe erwarten wir, dass Homeoffice bleibt – und damit das Mittagspausengeschäft nicht mehr so anlaufen wird wie vor der Krise. Auch der Onlinehandel geht gestärkt aus der Krise.