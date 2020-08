Wie hat sich durch die Coronakrise das Einkaufsverhalten der Kunden entwickelt?

Alois Huber: Corona war ein Beschleuniger von Entwicklungen, die schon vorher begonnen haben. Für Spar erfreulich: Wir sind jetzt auch beschleunigt zum Marktführer geworden. Die Menschen gehen generell seltener einkaufen, kaufen dann aber mehr. Das war vor allem in der Phase des Lockdowns so. Jetzt geht es langsam zurück zur Normalität.

Wie entwickelte sich der Umsatz seit dem Beginn der Coronakrise?

Huber: Der ist natürlich mehr geworden. Wir haben in der Hochphase ja abseits des berühmten Toilettenpapiers in den ersten 14 Tagen sehr viel Reis, Teigwaren und so weiter verkauft (Anmerkung: siehe Infobox). Das waren, wenn man so will, aber auch ein Stück weit vorgezogene Einkäufe. Mittlerweile ist der Lebensmitteleinzelhandel wieder auf dem Niveau, auf dem er vorher war.

Hat sich auch der Trend zum Online-Einkauf beschleunigt?

Huber: Die Verschränkung von Online und Offline ist für alle Bereiche wichtig, weil die Kunden sich einfach viel mehr informieren und das im Netz passiert. Im Lebensmittelhandel hatten wir einen enormen Online-Peak in der Lockdownphase. Der ist aber jetzt wieder vorbei. Bei der guten Nahversorgung, die wir in Österreich haben, ist die Nachfrage von Online-Lebensmittelzustellungen nicht dort, wo sie zum Beispiel in London ist.

Das heißt, dass Spar weiter auf Expansion des Filial-Netzes setzt?

Huber: Wir sehen, dass ein vielfältiges und wohnortnahes Angebot gewünscht ist. Das bedeutet für uns, eine gute qualitative Expansion voranzutreiben. Wir haben heuer schon einen Neubau in Wolkersdorf fertiggestellt und bauen weitere sechs Märkte in Niederösterreich neu, sechs modernisieren wir.

Die Supermarktketten gelten als Mitschuldige an der Zunahme der Bodenversiegelung. Zu Recht?

Huber: Man muss offen und ehrlich an das Thema herangehen. Niederösterreich hat im Bundesländervergleich eine sehr restriktive Raumordnung, die größere Märkte sowieso nur in Ortszentren zulässt. Am Kreisverkehr am Ortsrand kann man gar nicht mehr bauen. Insgesamt ist der Lebensmittelhandel nur für 0,3 Prozent der Bodenversiegelung verantwortlich, die Verkehrsinfrastruktur für den Hauptteil. Man muss nur ausrechnen, wie viele Supermärkte man aneinanderreihen müsste, um auf die Fläche der Waldviertel-Autobahn zu kommen.

Die Supermarkt-Kassiererinnen waren die Heldinnen der Coronazeit. Macht das die Rekrutierung neuer Mitarbeiter leichter?

Huber: Das Schöne in der Phase des Lockdowns war, zu spüren, wie alle Mitarbeiter bei Spar an einem Strang gezogen haben. Ihre Wertigkeit ist auch in der Bevölkerung wirklich angekommen – und das Bewusstsein, dass das wertvolle Jobs sind, sowie das Interesse daran. Wir haben mittlerweile über 6.000 Mitarbeiter in Niederösterreich. Außerdem 300 Lehrlinge, 120 haben wir neu aufgenommen.